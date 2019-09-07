Українці, які повернулися до Києва в рамках обміну – список

Офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив список 35 громадян України, які 7 вересня повернулися до Києва у рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.
Це 24 військовополонені українські моряки, звільнити яких Росію зобов’язав Міжнародний трибунал ООН з морського права, і ще 11 українців, яких Москва утримувала у в’язницях.
- Роман Сущенко.
- Олег Сенцов.
- Олександр Кольченко.
- Володимир Балух.
- Станіслав Клих.
- Микола Карпюк.
- Олексій Сизонович.
- Павло Гриб.
- Едем Бекіров.
- Євген Панов.
- Артур Панов.
- Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ».
- Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
- Андрій Артеменко, старший комендор.
- Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
- Богдан Головаш, випускник ІВМС.
- Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК «Бердянськ».
- Богдан Небилиця, командир МБАК «Нікополь».
- Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
- Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
- Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
- Владислав Костишин, випускник ІВМС.
- Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК «Вишгород».
- Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК «Нікополь».
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яни Капу».
- Михайло Власюк, моторист-електрик.
- Віктор Беспальченко, комендор.
- Володимир Терещенко, комендор.
- Євгеній Семидоцький, марсовий.
- Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
- Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення.
- Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.
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