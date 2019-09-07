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07 Вересень 2019, Київ 15:55
Новини | Політика

Українці, які повернулися до Києва в рамках обміну – список

Швидка в Борисполі у день обміну утримуваними громадянами між Україною та Росією, 7 вересня 2019 року

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Офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив список 35 громадян України, які 7 вересня повернулися до Києва у рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.

Це 24 військовополонені українські моряки, звільнити яких Росію зобов’язав Міжнародний трибунал ООН з морського права, і ще 11 українців, яких Москва утримувала у в’язницях.

  • Роман Сущенко.
  • Олег Сенцов.
  • Олександр Кольченко.
  • Володимир Балух.
  • Станіслав Клих.
  • Микола Карпюк.
  • Олексій Сизонович.
  • Павло Гриб.
  • Едем Бекіров.
  • Євген Панов.
  • Артур Панов.
  • Роман Мокряк, командир МБАК «Бердянськ».
  • Юрій Без’язичний, моторист-електрик.
  • Андрій Артеменко, старший комендор.
  • Андрій Ейдер, комендор-сигнальник.
  • Богдан Головаш, випускник ІВМС.
  • Денис Гриценко, командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  • Василь Сорока, капітан, перебував на борту МБАК «Бердянськ».
  • Богдан Небилиця, командир МБАК «Нікополь».
  • Вячеслав Зінченко, комендор-сигнальник.
  • Сергій Цибізов, комендор-сигнальник.
  • Сергій Попов, заступник командира дивізіону з електромеханічної частини – начальник електромеханічної служби 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
  • Владислав Костишин, випускник ІВМС.
  • Андрій Оприско, моторист-електрик МБАК «Вишгород».
  • Андрій Драч, капітан, перебував на борту МБАК «Нікополь».
  • Олег Мельничук, командир рейдового буксира «Яни Капу».
  • Михайло Власюк, моторист-електрик.
  • Віктор Беспальченко, комендор.
  • Володимир Терещенко, комендор.
  • Євгеній Семидоцький, марсовий.
  • Володимир Лісовий, командир 31-го дивізіону суден забезпечення.
  • Андрій Шевченко, головний старшина дивізіону.
  • Володимир Варімез, старший радіотелеграфіст НК «Сміла» 31-го дивізіону суден забезпечення.
  • Сергій Чуліба, командир відділення мотористів НКА «Нова Каховка», 31-го дивізіону суден забезпечення.
  • Юрій Будзило, командир радіотехнічного взводу управління 21-ї окремої р/т роти морського командування.

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