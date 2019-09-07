Українці, які повернулися до Києва в рамках обміну – список

Офіс президента Володимира Зеленського оприлюднив список 35 громадян України, які 7 вересня повернулися до Києва у рамках взаємного звільнення Україною і Росією утримуваних осіб.

Це 24 військовополонені українські моряки, звільнити яких Росію зобов’язав Міжнародний трибунал ООН з морського права, і ще 11 українців, яких Москва утримувала у в’язницях.