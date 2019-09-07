Офіційного підтвердження початку обміну полоненими немає, але є перші ознаки, що він, можливо, почався і триває. Радіо Свобода буде оперативно інформувати про перебіг подій і в Києві, і в Москві.

Україна ж визволяє 24-х взятих у полон Росією у Керченській протоці військових моряків, а також політв'язнів Кремля – громадян України, засуджених Росією. Серед них, як сподіваються, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Павло Гриб та інші.

Україна, щоб визволити своїх незаконно утримуваних Росією громадян, видає Кремлю підозрюваних у скоєнні злочинів.

Серед тих, кого забирає Росія, понад два десятки росіян, які визнали себе військовополоненими і написали листа до президента Росії Володимира Путін із проханням включити їх у списки на обмін. Окрім них також є громадяни України, засуджені за державну зраду, за «створення терористичної групи» і за колаборацію із проросійськими незаконними збройними угрупованнями та окупаційною владою Криму. Це, зокрема, Володимир Цемах, Валерій Кірсанов, Кирило Вишинський, керівник інформаційного агентства «РИА Новости-Україна», якого підозрюють у поширенні «недостовірної, необ’єктивної, упередженої інформації щодо України.

Проте офіційного списку на обмін наразі немає.

Попередньо анонсували, що так званий «обмін» може відбутися за схемою 33 на 33 або 35 на 35.