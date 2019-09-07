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07 Вересень 2019, Київ 11:18
Політика

Live Обмін полоненими: Офіційних повідомлень немає, але «процес пішов». Україна визволяє заручників Кремля. Живий блог

Україна, щоб визволити своїх незаконно утримуваних Росією громадян, видає Кремлю підозрюваних у скоєнні злочинів

Визволення незаконно утримуваних Росією військовополонених моряків та політв'язнів

Коротко про головне

Офіційного підтвердження початку обміну полоненими немає, але є перші ознаки, що він, можливо, почався і триває. Радіо Свобода буде оперативно інформувати про перебіг подій і в Києві, і в Москві.

Україна ж визволяє 24-х взятих у полон Росією у Керченській протоці військових моряків, а також політв'язнів Кремля – громадян України, засуджених Росією. Серед них, як сподіваються, Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Павло Гриб та інші.

Україна, щоб визволити своїх незаконно утримуваних Росією громадян, видає Кремлю підозрюваних у скоєнні злочинів.

Серед тих, кого забирає Росія, понад два десятки росіян, які визнали себе військовополоненими і написали листа до президента Росії Володимира Путін із проханням включити їх у списки на обмін. Окрім них також є громадяни України, засуджені за державну зраду, за «створення терористичної групи» і за колаборацію із проросійськими незаконними збройними угрупованнями та окупаційною владою Криму. Це, зокрема, Володимир Цемах, Валерій Кірсанов, Кирило Вишинський, керівник інформаційного агентства «РИА Новости-Україна», якого підозрюють у поширенні «недостовірної, необ’єктивної, упередженої інформації щодо України.

Проте офіційного списку на обмін наразі немає.

Попередньо анонсували, що так званий «обмін» може відбутися за схемою 33 на 33 або 35 на 35.

ОНОВИТИ

Росія віддає Україні 35 українців у межах обміну утримуваними особами, повідомив у Twitter Марк Фейгін, громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка:

Український тележурналіст Андрій Цаплієнко: «Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо коли наші повернуться домів»:

І ще один твіт від Крістофера Міллера, кореспондента Радіо Свобода: За його даними, все ж обмін відбувається на схемою «35 на 35», хоча офіційно це не підтверджено, але його джерела вказують саме на таку кількість. І серед них більшість, якщо не всі, утримувані, справи яких набули значного розголосу. Між тим українські урядовці сказали Міллеру, що ніяких офіційних коментарів не буде допоки обмін не завершиться повністю і утримувані Росією українці безпечно не повернуться на батьківщину.

Кореспондент Радіо Свобода в Києві Крістофер Міллер: «Відео російського спецборта, який приземляється в Києві. Цього щодня не побачиш. Цей літак, як очікується, має повернутися до Москви з приблизно 35-ма росіянами та українцями, яких Київ передає в обмін на приблизно 35 українців»:

За повідомленнями українських ЗМІ, мати Володимира Балуха, а також мати Олександра Кольченка також вийшли з офісу Уповноваженої з прав людини в Києві.

Микола Полозов, російський адвокат, який захищав українських моряків в російських судах, пише, що процес обміну зрушив з місця:

Перші європейські реакції: євродепутатка з Німеччини від групи «Зелених» Ребекка Гармс.

Родичі політв’язнів під офісом омбудсмена у Києві — серед них рідні Гриба, Сенцова, Кольченка, Панова та інших. Їх усіх збирають в автобуси.

Російський урядовий літак «Ту-204-300» під номером RSD092 прибуває з Москви до Києва, свідчать дані на сайті Flightradar. Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін «Росія» – підприємство, яке перевозить російських посадовців.

Літак вилетів із російського аеропорту «Внуково» о 9:20. Станом на 10:30 за київським часом він сідає в аеропорту «Бориспіль».

Як очікується, обмін може відбутися за схемою «35 на 35». Росія, як вважають, має звільнити серед інших і українського кінорежисера Олега Сенцова, який отримав вирок - 20 років колонії за звинуваченнями «в підготовці терактів» в анексованому Криму.

Олег Сенцов на суді у Москві. 26 грудня 2014 року (архівне фото)
Олег Сенцов на суді у Москві. 26 грудня 2014 року (архівне фото)

Літак з лівреєю (емблемою) у вигляді українського прапору приземлився в аеропорту «Внуково» у Москві і припаркувався біля перону урядового терміналу «Внуково-2». В нього увімкнені двигуни, повідомляє «Громадське»:

Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО «Лефортово» у Москві, ймовірно, до пункту обміну.

Про це пишуть ​російські агентства ТАСС, Интерфакс

«За моїми даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли до аеропорту для видачі українській стороні», – сказав Полозов.

Кореспондент ВВС в Києві Йона Фішер: «Спецборт на шляху з Москви у напрямку Києва. Знову ж таки — нічого не підтверджено офіційно — але це може бути частиною обміну між Росією та Україною»:

Вранці 7 вересня з російського СІЗО «Лефортово» виїхали пасажирські автобуси у супроводі автомобілів ФСБ і ДПС Росії, повідомляють українські і російські ЗМІ з посиланням на дані своїх кореспондентів на місці події.

Як повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс», автобусів три, натомість Hromadske.UA пише про два автобуси.

За повідомленням ЗМІ, автобуси їдуть у московський аеропорт «Внуково», звідки, ймовірно, очікується відправлення утримуваних в Росії громадян України до Києва.

В ІНШИХ ЗМІ

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