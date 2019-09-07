Росія віддає Україні 35 українців у межах обміну утримуваними особами, повідомив у Twitter Марк Фейгін, громадський захисник засудженого в Росії українського журналіста Романа Сущенка:
Український тележурналіст Андрій Цаплієнко: «Давно не бачив. Літак з триколором на рульожці в Борисполі. Обмін йде. Чекаємо коли наші повернуться домів»:
І ще один твіт від Крістофера Міллера, кореспондента Радіо Свобода: За його даними, все ж обмін відбувається на схемою «35 на 35», хоча офіційно це не підтверджено, але його джерела вказують саме на таку кількість. І серед них більшість, якщо не всі, утримувані, справи яких набули значного розголосу. Між тим українські урядовці сказали Міллеру, що ніяких офіційних коментарів не буде допоки обмін не завершиться повністю і утримувані Росією українці безпечно не повернуться на батьківщину.
Кореспондент Радіо Свобода в Києві Крістофер Міллер: «Відео російського спецборта, який приземляється в Києві. Цього щодня не побачиш. Цей літак, як очікується, має повернутися до Москви з приблизно 35-ма росіянами та українцями, яких Київ передає в обмін на приблизно 35 українців»:
За повідомленнями українських ЗМІ, мати Володимира Балуха, а також мати Олександра Кольченка також вийшли з офісу Уповноваженої з прав людини в Києві.
Микола Полозов, російський адвокат, який захищав українських моряків в російських судах, пише, що процес обміну зрушив з місця:
Перші європейські реакції: євродепутатка з Німеччини від групи «Зелених» Ребекка Гармс.
Родичі політв’язнів під офісом омбудсмена у Києві — серед них рідні Гриба, Сенцова, Кольченка, Панова та інших. Їх усіх збирають в автобуси.
Російський урядовий літак «Ту-204-300» під номером RSD092 прибуває з Москви до Києва, свідчать дані на сайті Flightradar. Цим літаком користується російський спеціальний льотний загін «Росія» – підприємство, яке перевозить російських посадовців.
Літак вилетів із російського аеропорту «Внуково» о 9:20. Станом на 10:30 за київським часом він сідає в аеропорту «Бориспіль».
Як очікується, обмін може відбутися за схемою «35 на 35». Росія, як вважають, має звільнити серед інших і українського кінорежисера Олега Сенцова, який отримав вирок - 20 років колонії за звинуваченнями «в підготовці терактів» в анексованому Криму.
Літак з лівреєю (емблемою) у вигляді українського прапору приземлився в аеропорту «Внуково» у Москві і припаркувався біля перону урядового терміналу «Внуково-2». В нього увімкнені двигуни, повідомляє «Громадське»:
Адвокати військовополонених українських моряків Микола Полозов і Сергій Бадамшин заявляють, що автобуси з українськими моряками вирушили з СІЗО «Лефортово» у Москві, ймовірно, до пункту обміну.
Про це пишуть російські агентства ТАСС, Интерфакс
«За моїми даними, моряки вже залишили слідчий ізолятор. Вважаю, що їх повезли до аеропорту для видачі українській стороні», – сказав Полозов.
Кореспондент ВВС в Києві Йона Фішер: «Спецборт на шляху з Москви у напрямку Києва. Знову ж таки — нічого не підтверджено офіційно — але це може бути частиною обміну між Росією та Україною»:
Вранці 7 вересня з російського СІЗО «Лефортово» виїхали пасажирські автобуси у супроводі автомобілів ФСБ і ДПС Росії, повідомляють українські і російські ЗМІ з посиланням на дані своїх кореспондентів на місці події.
Як повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс», автобусів три, натомість Hromadske.UA пише про два автобуси.
За повідомленням ЗМІ, автобуси їдуть у московський аеропорт «Внуково», звідки, ймовірно, очікується відправлення утримуваних в Росії громадян України до Києва.