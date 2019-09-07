Зустріч звільнених українців у 18 фото

Найбільш емоційні миті повернення українських моряків та політичних в’язнів в Україну – в фотогалереї Радіо Свобода.



Україна визволила 24-х взятих у полон Росією у Керченській протоці військових моряків, а також політв'язнів Кремля – громадян України, засуджених Росією. Серед них: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Павло Гриб та інші.