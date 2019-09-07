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07 Вересень 2019, Київ 19:00
Фотогалереї

Зустріч звільнених українців у 18 фото

Найбільш емоційні миті повернення українських моряків та політичних в’язнів в Україну – в фотогалереї Радіо Свобода.

Україна визволила 24-х взятих у полон Росією у Керченській протоці військових моряків, а також політв'язнів Кремля – громадян України, засуджених Росією. Серед них: Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Роман Сущенко, Микола Карп'юк, Павло Гриб та інші.
За кілька хвилин до зустрічі
1 За кілька хвилин до зустрічі
Літак зі звільненими українцями на злітній смузі
2 Літак зі звільненими українцями на злітній смузі
Кримськотатарський громадський активіст&nbsp;Едем Бекіров ступає на українську землю
3 Кримськотатарський громадський активіст Едем Бекіров ступає на українську землю
Сльози радості
4 Сльози радості
Президент Зеленський зустрічає звільнених
5 Президент Зеленський зустрічає звільнених
Микола Карпюк спускається з трапу літака
6 Микола Карпюк спускається з трапу літака
Матроси&nbsp;МБАК &laquo;Бердянськ&raquo;&nbsp;Андрій Ейдер і Богдан Головаш
7 Матроси МБАК «Бердянськ» Андрій Ейдер і Богдан Головаш
Матрос&nbsp;МБАК &laquo;Никополь&raquo; Сергій Цибізов в міцних батьківських обіймах
8 Матрос МБАК «Никополь» Сергій Цибізов в міцних батьківських обіймах
Він дочекався тата. Денис Гриценко &ndash; командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
9 Він дочекався тата. Денис Гриценко – командир 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування.
Хвилини радості Андрія Оприска
10 Хвилини радості Андрія Оприска
Один із моментів зустрічі
11 Один із моментів зустрічі
Український режисер Олег Сенцов обіймає доньку Аліну
12 Український режисер Олег Сенцов обіймає доньку Аліну
В&#39;ячеслав Зінченко, старший матрос МБАК &laquo;Нікополь&raquo;
13 В'ячеслав Зінченко, старший матрос МБАК «Нікополь»
Перше сімейне фото Павла Гриба після повернення в Україну
14 Перше сімейне фото Павла Гриба після повернення в Україну
Журналіст Роман Сущенко з родиною
15 Журналіст Роман Сущенко з родиною
Мати&nbsp;Володимира Балуха радіє поверненню сина
16 Мати Володимира Балуха радіє поверненню сина
Олександр Кольченко: Повернусь до Криму, коли повалять Путіна
17 Олександр Кольченко: Повернусь до Криму, коли повалять Путіна
Вирватись з журналістського&nbsp;&laquo;полону&raquo;...
18 Вирватись з журналістського «полону»...

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