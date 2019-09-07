Хроніка ув'язнення політв'язня Кремля Володимира Балуха та шлях до звільнення

Володимир Григорович Балух – затриманий в окупованому Росією Криму за вивішування державного прапора України, фермер, інженер в аграрній сфері, староста в місцевій церкві. Був незаконно засуджений російським судом за надуманими звинуваченнями і утримувався у місцях несвободи із 2017 року. Оголошував тривале голодування. Правозахисники і адвокати Балуха вважають його політв’язнем.

Із життєпису:

Народився 8 лютого 1971 року і все життя мешкав у селі Серебрянка Роздольненського району Криму. Закінчив сімферопольський аграрний університет. Працював у місцевому колгоспі інженером, вирощував сільськогосподарські культури на власних земельних ділянках. Балотувався до Верховної Ради Автономної Республіки Крим від правоцентристської партії Конгрес українських націоналістів.

У 2013 році брав участь в Євромайдані у Києві. У грудні 2013-го вивісив український прапор над своїм будинком. Після «референдуму» і початку процесу видачі російських паспортів у Криму, залишився громадянином України і демонстративно відмовився від російського громадянства. Володимир Балух та його сім’я постійно зазнавали тиску з боку силових і адміністративних структур окупаційної влади в Криму.

Сім’я: сестра Надія Балух, мати Наталія Балух, син Павло Балух, дружина Наталія Балух. Усі проживають у Криму.

Хроніка ув’язнення:

Червень 2014-го. Перший адміністративний арешт за «непокору вимогам поліції» на 3 доби і штраф 500 рублів. Ще три арешти за тією ж статтею протягом року, – сукупно 10 діб в ізоляторі.

Травень 2015-го. У будинку Балуха пройшли два обшуки ФСБ. Кримські силовики звинувачували Балуха в крадіжці коробки передач від трактора і легкового автомобіля. Співробітники ФСБ вилучили український паспорт Балуха і зірвали з будинку український прапор.

Червень 2016-го. Засуджений до 320 годин обов’язкових робіт за ст. 319 КК РФ Роздольненським районним судом за «образу представника влади». Балух відмовився відбувати покарання, і в жовтні обов’язкові роботи були замінені на 40 днів колонії-поселення.

Листопад 2016-го. Володимир Балух вивісив на своєму будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні 18». Володимиру надходили попередження і погрози від місцевої міліції та адміністрації.

Грудень 2016-го. Балуха затримали за звинуваченням у «незаконному зберіганні і носінні вогнепальної зброї та боєприпасів». Раніше напередодні арешту ФСБ провели обшук у будинку Балуха і заявили, що знайшли на горищі боєприпаси. З 12 грудня Володимир Балух перебував під вартою в очікуванні суду. Активіст заявив про невинуватість і стверджував, що патрони йому були підкинуті.

Серпень 2017-го. Засуджений до 3 років 7 місяців колонії загального режиму зі штрафом 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 800 гривень) за ч. 1 ст. 222 КК РФ за «незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів». Після повернення справи до суду першої інстанції, в січні 2018 Роздольненський районний суд продублював вирок. Також була порушена ще одна кримінальна справа за ч. 1 ст. 318 на ч. 2 ст. 321 про «дезорганізацію діяльності ізолятора тимчасового тримання» КК РФ.

Липень 2018-го. Засуджений до 3 років загального режиму за ч. 2 ст. 321 КК РФ, сукупне покарання склало 5 років колонії.

Січень 2018-го. Взятий під варту в залі суду.

Березень 2018-го. Володимир Балух оголосив голодування. Він ніколи не визнавав своєї провини за звинуваченнями в російських судах.

Правозахисники і адвокати Балуха вважають його політв’язнем, оскільки вся справа «щодо зберігання зброї» була сфальсифікована, а запобіжні заходи не були непропорційні правопорушенню.

Серпень 2019-го. З російської колонії № 4 міста Торжок, Володимира Балуха вивезли до Москви.

Адвокати Володимира Балуха: Дмитро і Ольга Дінзе, Тарас Омельченко.

Цитати:

«Я розумію, що їм нічого не варто підкинути що-небудь і дати термін набагато більший».

(З єдиного інтерв’ю сайту Радіо Свобода Крим.Реаліі, лирень 2016 року)

«... Мені вас шкода, панове ... Жодної секунди, жодним помислом своїм я не шкодую про свої дії. За любов до батьківщини я готовий платити будь-яку ціну ... »

(Із заключного слова до суду 2 липня 2018 року)

23 серпня у посольстві України в Чехії Празі відбувся показ фільму «Балух». Документальну стрічку у 48 хвилин про особистість Володимира Балуха зняла режисерка телевізійного проекту Крим.Реалії (Радіо Свобода) Анжеліка Руденко.

Фільм показали українською мовою з чеськими субтитрами.