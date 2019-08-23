«Це був ляпас особисто Путінові»: у Празі показали фільм «Балух»

У посольстві України в Чехії Празі відбувся показ фільму «Балух» про українського кримського політв’язня, фермера й патріота Володимира Балуха, який уже другий рік відбуває покарання в російській в’язниці за любов до України й небажання зняти український прапор зі свого дому в Криму.

Документальну стрічку у 48 хвилин про особистість Балуха зняла режисерка телевізійного проекту Крим.Реалії Анжеліка Руденко за сприяння та допомоги редакції Радіо Свобода.

Фільм показали безплатно українською мовою з чеськими субтитрами.

«Україна має дуже мало інформації про українців, які чинять спротив к Криму, і, на мою думку, цей фільм розвінчує російський міф про те, що всі в Криму підтримали анексію півострова», – зазначила у директор Української служби Радіо Свобода Мар’яна Драч.

Серед глядачів були й ті, хто про Володимира Балуха ніколи не чув, зокрема чеський режисер Мартін Магдал, який разом із своїми колегами тримав голодування на підтримку режисера Олега Сенцова, що утримується у російській в’язниці.

«Страшно від думки, що людина, яка захищає і не хоче покидати свою батьківщину, – із зрозумілих причин, – потрапляє за це в ув’язнення. Я розумію тверду позицію Балуха, але що мене зацікавило, так це більшовицькі методи окупації», – поділився враженнями з Радіо Свобода Мартін Магдал.

Авторка фільму у скайп-конференції наголосила, що під час зйомок фільму в Криму у знімальної групи виникли проблеми з місцевими правоохоронними органами, підконтрольними Москві. За її словами, на знімальну групу склали протокол і оформили штраф за «незаконне виконання журналістської діяльності на території Росії», до якої Москва залічує й незаконно окупований український Крим. Наразі режисерка не має можливості знову повернутися до Криму через видворення.

«Ми прекрасно розуміємо, наскільки небезпечно українським журналістам знімати в Криму. Тому цей фільм є фактично єдиним, який показує нам Балуха таким, яким він є. І показує, в яких умовах він жив, хто його сім’я. Раніше про це мало хто знав», – сказав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

За останніми даними, Володимир Балух разом із групою інших утримуваних у російських тюрмах українських в’язнів перебуває у списку на обмін. Точна інформація щодо дати обміну досі не відома, але російські видання називають дату 28–29 серпня; підтверджень цього з інших джерел наразі немає.

Федеральна служба безпеки Росії затримала фермера, громадського активіста Володимира Балуха 8 грудня 2016 року в його будинку в селі Серебрянка Роздольненського району в окупованому Росією Криму. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Згодом проти активіста порушили ще одну справу – через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольному, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це тюремник напав на нього.

За сукупністю двох кримінальних справ підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (нині це понад 3 тисячі 800 гривень).

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

В українця в ув’язненні вже тривалий час є проблеми зі здоров’ям, але особливого лікування йому не надають, наголошують правозахисники.

У 2018 році Балух понад 200 днів тримав голодування на знак протесту проти несправедливого, за його словами, ув’язнення. Активіст своєї провини не визнає.

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.