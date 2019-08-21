Вісім у «Лефортово». Що відомо про українських в’язнів, яких, ймовірно, готують у Росії на обмін

У московське СІЗО «Лефортово» перевезли п’ятьох українських в’язнів. Довше за всіх у російському ув’язненні пробули Микола Карпюк, Олександр Кольченко та Станіслав Клих. Вони ув’язнені вже понад п’ять років. Пізніше ще про трьох повідомила журналістка Вікторія Івлєва.

21 серпня два російських ЗМІ незалежно один від одного написали про те, що п’ятьох громадян України готують для обміну ув’язненими.

Джерело агентства «Інтерфакс» повідомило, що «обговорюється формат цієї процедури» – видачі їх Україні для відбування покарання, призначеного судами в Росії.

Газета «Комерсант», із посиланням на джерело, близьке до переговорів, підтвердила цю інформацію. За словами джерела, обмін відбудеться до кінця серпня. Про те, що переговорний процес запущений, на умовах анонімності підтвердив український дипломат.

Микола Карпюк

Карпюка затримали в березні 2014 року за в’їзді на територію Росії. Туди він нібито відправився за дорученням керівника забороненого до того моменту в Російській Федерації «Правого сектора» Дмитра Яроша.

До організації Карпюк приєднався за часів Євромайдану. У 2015 році російська влада висунула українцеві офіційні звинувачення. Йшлося про чеченську війну, в якій Карпюк нібито брав участь. За версією російського слідства, українець очолював угруповання «Вікінг» і вбивав російських військових. 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув’язнення.

Станіслав Клих

За аналогічними звинуваченнями було засуджено і Станіслава Клиха. Його затримали так само – на території Росії, у квітні 2014 року. І якщо слідство називало Миколу Карпюка «головою чеченського загону «Вікінг», то Станіслава Клиха представили як його безпосереднього учасника.

Згідно зі звинуваченням, він теж брав участь у вбивствах російських військових. Під час суду українець не раз заявляв про те, що його катували. Зокрема, за словами Клиха, слідчі вибивали з нього зізнання електричним струмом. 26 травня 2016 року Станіслава Клиха засудили до 20 років в’язниці.

Олександр Кольченко

Одним з перших політв’язнів анексованого Росією Криму називають Олександра Кольченка. До анексії він брав участь у профспілкових та природоохоронних мітингах. Під час вторгнення російських військ до Криму став активним учасником проукраїнських акцій.

Олександра Кольченко російське слідство звинуватило в підготовці терактів у Криму – у тій самій справі раніше затримали українського режисера Олега Сенцова. 25 серпня 2015 року Ростовський суд засудив Олександра Кольченка до 10 років колонії суворого режиму. Провину українець не визнав.

Володимир Балух

Кримчанина Володимира Балуха російські спецслужби заарештували в грудні 2016 року. Після анексії Володимир Балух відмовився приймати російське громадянство і залишився жити в Криму.

Нападки на нього почалися, коли Балух вивісив на своєму будинку український прапор, а пізніше прикріпив ще й табличку на честь загиблих активістів Євромайдану в Києві – «Вулиця Героїв Небесної сотні».

За версією російського слідства, Балух зберігав на горищі патрони і тротилові шашки. Українець провину не визнав. 4 серпня 2017 року підконтрольний Росії суд в Криму засудив Володимира Балуха до 5 років позбавлення волі.

Павло Гриб

Наймолодший український політв’язень у Росії – Павло Гриб. Йому 21 рік. Студента Києво-Могилянської академії російські спецслужби затримали на території Білорусі 24 серпня 2017 року.

Після затримання його таємно вивезли в Смоленську область, де вже оформили офіційне затримання. Російське слідство звинуватило українця в організації терористичного акту. Нібито він пропонував своїй російської подрузі по листуванню організувати вибух в одній зі шкіл Сочі.

Павло Гриб має інвалідність і змушений постійно приймати підтримуючі препарати. 22 березня 2019 року Ростовський суд засудив українця до 6 років колонії.

Роман Сущенко, Олексій Сізонович і +1

Про те, що на Романа Сущенка, Олексія Сізоновича і ще одного українського політв’язня, рідні якого просили не згадувати його прізвище, в середу були зроблені передачі в СІЗО «Лефортово», повідомила у своєму фейсбуці журналіст і фотограф Вікторія Івлєва. Передачі вагою по 6,5 кілограм. «І ці передачі прийняті», – написала Івлєва.

Оригінал публікації – на сайті проєкту Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» «Настоящее время»