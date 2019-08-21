Підтверджено: Балух, Карпюк, Клих, Кольченко і Сущенко перебувають в «Лефортово»

У слідчому ізоляторі «Лефортово» в столиці Росії Москві підтвердили, що в них перебуває п’ятеро засуджених українців, повідомив член громадської наглядової комісії Євген Єнікєєв в ексклюзивному коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії ТБ. Мова йде про Володимира Балуха, Миколу Карпюка, Олександра Кольченка, Романа Сущенка та Станіслава Клиха.

Єнікєєв сьогодні намагався зустрітися із засудженими українцями, але йому відмовили.

«Нам про це усно сказав заступник начальника СІЗО «Лефортово» по режиму Ханов Олександр Юрійович. Він підтвердив наступних засуджених: це Балух, Карпюк, Клих, Кольченко і Сущенко. При цьому він сказав, що [Павла] Гриба немає, хоча для нього вчора прийняли передачу. Тому, швидше за все, якщо все-таки йому передачку взяли, то він повинен бути там», – розповів Єнікєєв.

За словами правозахисника, йому повідомили, що побачитися з ув'язненими він не може, тому що вони всі написали заяви про відмову спілкуватися.

«Я намагався в «Лефортово» побачитися з п’ятьома засудженими в Росії українцями. У саме СІЗО нас пустили, а ось поспілкуватися і навіть побачити цих людей – нам відмовили. Сказали, що нібито всі вони написали заяви, що вони ні з ким спілкуватися не хочуть. Заяви нам ці не показали, мотивуючи тим, що вони вже прикріплені в особисті справи. При цьому раніше, з 16-го року, з часу як я в комісії, нас, зазвичай, у таких ситуаціях вели в камеру, ми і представники адміністрації СІЗО запитували у в’язнів, чи бажають вони спілкуватися», – розповів Єнікєєв.

Крім того, члену комісії повідомили, що всі співробітники зайняті і не можуть організувати зустріч з ув’язненими у зв’язку з аварією в «Лефортово».

«Сьогодні нам відмовили навідріз, це нас дуже турбує. Це безпрецедентно і дивно. Єдине, з чим я можу це пов’язувати, вони сказали, що у них сьогодні сталася аварія з водонагрівальним обладнанням, щось у них згоріло. І вони зараз усувають аварію. Тому сказали, приходьте завтра», – зазначив Єнікєєв.

Він назвав серед обмежень, коли члени комісії не можуть потрапити до ув’язнених, це коли з ними проводять якісь слідчі дії або вони на суді.