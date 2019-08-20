У СІЗО «Лефортово» в Москві прийняли передачі для Балуха, Клиха, Кольченка, Гриба та Карпюка – правозахисниця

Адміністрація московського слідчого ізолятора «Лефортово» зранку 20 серпня прийняла передачі для п’ятьох відомих українських політв’язнів – Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Олександра Кольченка, Павла Гриба та Миколи Карпюка. Про це під заголовком «Приголомшливе з Лефортова» написала у фейсбуці російська правозахисниця Вікторія Івлєва.

«Одразу після публікації цього поста мені посипалися запитання – а чи правда, що вони там. Громадяни, я всередині СІЗО не буваю, права такого у мене немає, але не бачу сенсу приймати передачі для людей, яких немає в наявності. Все, що ми зробили – це віднесли передачі, і у нас їх прийняли. Думаю, решта – справа адвокатів», – додала Івлєва, відповідаючи на коментарі читачів.

Правозахисниця повідомила, що «в передачах: грудинка, сир, масло, молоко, сметана, лимони, часник, персики, огірки, помідори, зелень, філе форелі, чай, кава, цукор, круасан, буряк варений у вакуумі, горіхи».

Дотепер публічно було відомо лише, що 16 серпня Володимира Балуха вивезли з колонії міста Торжок Тверської області, а 19 серпня публічною стала інформація, що з в’язниці «Владимирський централ» «вибув» Микола Карпюк. Також 19 серпня російський адвокат Дмитро Дінзе повідомив, що не знає, де перебуває Володимир Балух.

Про ймовірне перевезення решти українських в’язнів Кремля з цієї п’ятірки до Москви не було жодної інформації.