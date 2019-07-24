ЄС закликає Росію звільнити Павла Гриба і надати йому медичну допомогу

Європейський союз закликає Росію негайно звільнити українця Павла Гриба, засудженого до шести років позбавлення волі.

В ЄС назвали затримання Гриба незаконним і наголосили, що вирок йому має бути скасований, а українцеві має бути надана кваліфікована медична допомога.

«Гриб страждає на дуже серйозне захворювання, яке може стати небезпечним для життя в будь-який момент. Однак у порушення постанови Європейського суду з прав людини українським лікарям не дозволили його побачити. Ми очікуємо, що йому буде наданий негайний доступ до спеціального медичного лікування», – йдеться в заяві офіційного представника голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні Маї Коціянчич.

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В ЄС наголосили, що всі незаконно затримані Росією громадяни України, зокрема захоплені в листопаді минулого року моряки, мають бути негайно звільнені.

23 липня Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Павлові Грибу, якого в березні суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення.

Його звинуватили в підбурюванні до здійснення теракту в Сочі: за версією слідства, в листуванні з дівчиною він обговорював можливість влаштувати теракт в одній зі шкіл в Росії. Зараз це рішення вступило в силу.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки захворювань і перебуває у тяжкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування в спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.