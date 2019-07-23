Верховний суд Росії визнав законним вирок українцю Павлові Грибу

Верховний суд Росії визнав законним вирок громадянину України Павлові Грибу, якого в березні суд у Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення.

Таке рішення російський суд ухвалив 23 липня в Москві.

Павло Гриб вкотре заявив про незгоду з вердиктом і наголосив на своїй невинуватості.

22 березня Північнокавказький окружний військовий суд Росії засудив Павла Гриба до шести років колонії загального режиму. Його звинуватили в підбурюванні до здійснення теракту в Сочі: за версією слідства, в листуванні з дівчиною він обговорював можливість влаштувати теракт в одній зі шкіл в Росії. Зараз це рішення вступило в силу.

Після оголошення вироку Павло Гриб оголосив голодування. Адвокат Марина Дубровіна заявила, що її підзахисний не згоден із тим, що йому не надають допомогу і не пускають до нього лікарів з України. Батько засудженого Ігор Гриб назвав покарання «смертельним вироком».

Представник зовнішньополітичної служби ЄС від імені Євросоюзу зажадав негайно звільнити Павла Гриба і надати йому доступ до медичної допомоги.

МЗС України назвав вирок «неправомірним», а висунуті Грибові звинувачення – «сфабрикованими». «Вимагаємо негайно скасувати незаконний вирок, забезпечити постійне медичне супроводження, звільнення і безперешкодне повернення в Україну», – йдеться в заяві відомства.

Павло Гриб зник 24 серпня в Гомельській області Білорусі. Туди, за версією рідних, він виїхав із Києва, де жив, на зустріч з дівчиною з Сочі, з якою познайомився в інтернеті. Павло (на момент зникнення йому було 19 років, зараз – 20) повинен був повернутися того ж дня додому в Київ, але зник. Рідні і захист вважають, що його незаконно викрали російські спецслужби.

Батько Павла Гриба і адвокат Марина Дубровіна розповідали, що під час етапування в СІЗО в російському Ростові-на-Дону Павла побили інші ув’язнені.

20-річний нині Павло Гриб потерпає від низки захворювань і перебуває у тяжкому стані, він потребує постійного висококваліфікованого нагляду лікарів, регулярного проведення комплексного медичного обстеження і перебування в спеціалізованому медичному закладі, нагадали у відповідь на вирок у Міністерстві закордонних справ України.