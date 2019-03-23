Радіо Свобода Daily: Павла Гриба засудили до 6 років ув’язнення, він оголосив голодування

Павла Гриба засудили до 6 років ув’язнення

Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 22 березня оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого в Росії у сприянні терористичній діяльності, – 6 років ув’язнення. Із терміну ув’язнення буде вирахуваний час, який Гриб провів у СІЗО, сказав суддя. Після цього в’язень оголосив голодування.

Батько Павла заявив, що «це смертельний вирок для Павла».

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За версією слідства, Павло Гриб нібито в листуванні з дівчиною, що жила в Сочі, обговорював можливість влаштувати теракт в одній зі шкіл у Росії. Захист українця вважає, що Павло таких намірів не висловлював, і слідство не має достатніх доказів його провини, пише російське видання «Новая газета».

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився у слідчому ізоляторі в Росії, у Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований із Краснодара в Ростов-на-Дону.

УПЦ (МП) позивається проти Мінкульту

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Позивач просить визнати протиправними дії міністерства щодо розміщення на його офіційному сайті і в газеті «Урядовий кур’єр» Переліку релігійних організацій, які підпадають під норми частини сьомої і частини восьмої статті 12 закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» і яким необхідно внести зміни до свого статуту (положення) та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.

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А ще Радіо Свобода розпитало в кандидатів у президенти, що вони думають про події на сході України.

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