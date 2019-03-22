Суд скасував передачу ЗТМК Фірташа у власність держави

Верховний суд України частково задовольнив скаргу адвокатів олігарха Дмитра Фірташа та Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК), скасувавши його передачу у державну власність, повідомляє «Центр протидії корупції».

«Сьогоднішнє рішення Верховного суду означає, що команда Фірташа може надалі за рахунок схем, заробляти на комбінаті, максимально завантажуючи зношені потужності», – йдеться в повідомленні ЦПК.

Згідно з повідомленням, тепер справу про повернення ЗТМК розглядатимуть спочатку – у Господарському суді Запорізької області.

У прес-службі Group DF Дмитра Фірташа підтвердили направлення рішенням Верховного Суду справи про повернення Запорізького титано-магнієвого комбінату в державну власність на повторний розгляд до Господарського суду Запорізької області.

Раніше господарський суд Запорізької області задовольнив позов керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького щодо повернення ЗТМК у власність держави. Пізніше Центральний апеляційний госпсуд залишив це рішення чинним. Однак власники ЗТМК подали касаційну скаргу.

Запорізький титано-магнієвий комбінат створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.