Як справи у Фірташа напередодні українських виборів?

За останні кілька днів олігарх в екзилі Дмитро Фірташ, який останні роки живе у Відні, отримав кілька неприємних новин про свої українські активи. Перше, суд повертає державі титано-магнієвий комбінат, що належав йому з 2013 року. Друге, Верховний суд скасував рішення про стягнення боргу з Одеського припортового заводу на користь компанії Фірташа. Що це означає? І які плани має один із найбагатших українців щодо майбутніх виборів в Україні?

Майно ТОВ «Запорізького титано-магнієвого комбінату» («ЗТМК»), яке за президентства Віктора Януковича перейшло під контроль олігарха Дмитра Фірташа, повертається у власність держави. Так вирішив 9 липня Господарський суд Запорізької області, задовольнивши позов Спеціальної антикорупційної прокуратури.

У САП упевнені, що офшорна компанія Tolexis Trading Limited (пов'язана з компанією Фірташа DF Group) замість необхідних 110 мільйонів доларів вклала в модернізацію підприємства лише 20 мільйонів гривень.

А от у Group DF заявляють, що «ЗТМК» з новим власником нарешті «почав працювати з прибутком, а держава вперше в історії комбінату почала щорічно отримувати дивіденди». Із 2013 року до бюджетів усіх рівнів підприємство перерахувало 844 мільйони гривень, повідомили агентству «Інтерфакс-Україна».

«ЗТМК» називає себе єдиним в Україні і в Європі виробником губчастого титану. Проте при проектній потужності 20 тисяч тонн підприємство випускає не більше від 10 тисяч тонн титанової губки на рік. Це пов'язано з морально і фізично застарілим виробництвом, а також з високою часткою вартості електроенергії в собівартості продукції, пояснили у підприємстві.

Надалі справами «ЗТМК» займатиметься держава. Якщо, звісно, юристам компанії Group DF не вдасться оскаржити це, на їхню думку, «необґрунтоване і політично мотивоване» рішення.

Борги ОПЗ

Ще один удар – від Верховного суду. Той скасував рішення, за яким Одеський припортовий завод мав виплатити компанії Фірташа 6,77 мільярда гривень боргу в межах рішення Стокгольмського арбітражу. Справу передали на перегляд.

Одеський припортовий завод є одним із найбільших підприємств хімічної галузі як в Україні, так і в Європі. Кількість працівників перевищує 4 тисячі осіб. Він спеціалізується на виробництві та реалізації хімічної продукції – аміаку та карбаміду, – а також перевантажує на експорт продукцію інших підприємств України та Росії.

Виконувач обов'язків глави Фонду державного майна України Віталій Трубаров повідомив, що наприкінці липня відбудеться конкурс на обрання радника для приватизації ОПЗ. І той, у свою чергу, має запропонувати – як вирішити ситуацію з боргами підприємства.

ТОВ «ЗТМК» (51% належав державі ще до рішення Господарського суду) і ОПЗ – у затвердженому Кабміном переліку підприємств великої приватизації у 2018 році. Проте питання про їхній продаж не вирішується роками.

Олігархічна конкуренція

На думку політолога Ігоря Рейтеровича, такі судові удари по Фірташу – не стільки кампанія, орагіназована державою, як результат конкуренції всередині олігархічного кола.

«Ні для кого не є секретом, що окремі міністри, значною мірою фракції Верховної Ради орієнтуються на тих чи інших олігархів. І хто має більший вплив на процеси ухвалення рішень, використовує це для посилення позицій тих, хто їх фінансує, і на послаблення позицій інших олігархів. Деякі дії наших правоохоронних органів також можуть враховувати ці фактори, одних за лояльність будуть менше перевіряти, а тих, хто менш лояльний – більше», – каже Рейтерович.

Водночас, в українського суспільства є запит на боротьбу держави з олігархатом. Тому напередодні виборів подібні удари по Фірташу можуть дуже прихильно сприйматись електоратом, каже Ретерович.

Однак у цьому має бути послідовність, і однакова увага повинна бути до усіх олігархів, аби не було вибіркового підходу, додає експерт.

Як справи у Фірташа?

Все ж, до Фірташа є багато запитань. Навіть проживаючи у Відні, він зберігає контроль за усіма внутрішніми газогонами України, кількома хімічними заводами та телеканалами; володіє нерухомістю у Відні, Лондоні та на Французькій Рів’єрі.

Попри численні провадження Генеральної прокуратури та НАБУ, оборудки Фірташа продовжують діяти, переконана депутат від «Народного фронту» Тетяна Чорновол.

«Взагалі-то схеми Фірташа важко підвести під кримінал, хоча неозброєним оком видно, як держава втрачає мільярди. А все тому, що обкрадання він маскує боргами, а слідство працює лише зі збитками. А борги – це не збитки», – каже Чорновол.

Фірташ має велику тіньову рентабельність, купує депутатів та ЗМІ, блокує прийняття системних змін на ринку газу

Скажімо, господарство облгазів Фірташа не розплачується за газ перед «Нафтогазом», а оформлює так, наче це не платить населення. Перевірити це неможливо, адже база даних споживачів газу є лише у Фірташа. А Верховна Рада не дає зелене світло створенню он-лайн бази, зауважує Тетяна Чорновол.

«Держава не має обліку споживання газу – Фірташ має велику тіньову рентабельність, купує депутатів та ЗМІ, блокує прийняття системних змін на ринку газу», – додає вона.

Майбутні вибори

Дмитру Фірташу важливо протриматися до виборів, а далі він сподівається мати лояльне середовище в Україні та знову отримати повний контроль над «Нафтогаз Україна», вважає Чорновол. Тому він зараз розприділяє кошти «по різних політичних кошиках». І планує разом із Юрієм Бойком та Сергієм Льовочкіним (керівниками «Опозиційного блоку») завести на наступних виборах до Ради якомога більше своїх людей, каже вона.

Разом із тим, саме Сергій Льовочкин та Юрій Бойко опікуються схемами Фірташа в Україні, поки той за кордоном, вважає Тетяна Чорновол.

Він вже давно вважає, що його обкрадають партнери і збираються «злити»

«Здається, він вже давно вважає, що його обкрадають партнери і збираються «злити». Доказ цьому Фірташ раптом оформив всі активи в Україні безпосередньо на себе. Мабуть, щоб партнери не зіпхнули його остаточно з жирних грошових потоків. Ось приклад, одне з підприємств «Хімвектор»: був бенефіціарний власник, підставна особа, а став особисто Фірташ. І так в усіх активах», – продовжує вона.

Чим ближче до виборів, тим зрозумілішою буде розстановка сил в «Опозиційному блоці», каже Ігор Рейтерович. І по тому, чи зупиниться політична сила на одному висуванцеві в президенти чи ні, можна буде робити висновок, як вдалося порозумітись трьом сферам впливу: групі депутатів Фірташа-Льовочкіна, групі Ахметова та групі Новінського, резюмує експерт.

Зараз же Фірташ підтримує своїх передвиборчих фаворитів непублічно – прямих доказів про фінансування того чи іншого кандидата немає, каже політолог Микола Давидюк.

Із групою Фірташа-Льовочкіна можуть бути пов'язані такі політичні проекти, як Гриценко, Добродомов, Каплін, Береза, низка мажоритарників

«Із групою Фірташа-Льовочкіна можуть бути пов'язані такі політичні проекти, як Гриценко, Добродомов, Каплін, Береза, низка мажоритарників та так званих нових проєвропейських облич», – каже він.

Водночас, і в поточному скликанні парламенту Фірташ має своїх людей, кажуть експерти. Ними вважають, зокрема, представників «Опозиційного блоку» – Сергія Льовочкіна, Михайла Папієва, Юрія Мірошниченка, Євгена Бакуліна та Івана Мирного.