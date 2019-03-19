Суд відмовив САП у відводі суддів у справі директора титано-магнієвого комбінату Запоріжжя

Судді Заводського районного суду Запоріжжя відхилили як необґрунтоване клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про відвід всього складу колегії суду, що розглядає справу директора Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК) Володимира Сивака.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, суд ухвалив таке рішення на засіданні 19 березня.

Представники колегії суддів повідомили, що в разі задоволення заяви прокурора буде відсутня «об’єктивна можливість» сформувати іншу колегію суддів, що мають стаж роботи не менш ніж п’ять років, через закінчення терміну повноважень низки суддів.

Представник САП просив про відвід колегії, заявивши, що обвинувачення має низку фактів, які свідчать про відсутність гарантій неупередженості суду.

Адвокати Сивака заперечили проти відводу складу суддів, заявивши, що заява прокуратури не є обґрунтованою і базується на нічим не підтверджених припущеннях, а відповідно, з їх точки зору, може розглядатися як спроба тиску на суд.

24 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва обрав для Сивака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже шести мільйонів гривень. Через кілька днів за нього внесли заставу.

За день до цього Сивака затримали, а на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті відбулися обшуки.

НАБУ підозрює Сивака в розкраданні 492 мільйонів гривень. За версією слідства, впродовж 2014 – 2015 років на модернізацію виробництва ЗТМК компанія-співвласник виділила 880 мільйонів гривень, проте директор підприємства вчинив розтрату 492 мільйонів гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб.

Запорізький титано-магнієвий комбінат створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією Tolexis Trading Limited (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.