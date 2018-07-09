Суд ухвалив повернути державі титано-магнієвий комбінат, що належить Фірташу

Господарський суд Запорізької області 9 липня ухвалив рішення про повернення до сфери державного управління «Запорізького титано-магнієвого комбінату» («ЗТМК»), який за президентства Віктора Януковича перейшов під контроль олігарха Дмитра Фірташа. Рішення суду може бути оскаржене упродовж 20 днів віддати його ухвалення.

«Розірвати договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» № 85 від 22 лютого 2013 року, укладений Фондом державного майна та компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед», у повному обсязі. Зобов’язати товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» повернути до сфери управління Фонд державного майна України майно, визначене в акті приймання-передачі державного підприємства «Запорізький титано-магнієвий комбінат» до статутного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» від 31 грудня 2013 року і в передавальному актові від 30 вересня», – постановив суд.

У судовому засіданні вперше за час розгляду справи брав участь представник компанії «Толексіс Трейдінг Лімітед». Він повідомив, що раніше не з’являвся до суду, адже не був поінформований по розгляд справи.

Представник компанії заявив, що в договорі для «Толексіс Трейдінг Лімітед» було передбачено низку зобов’язань, які, на його думку, виконані в повному обсязі: «Матеріалами справами підтверджується, що відсутня прострочена заборгованість за електричну енергію, тому ми не повинні були сплачувати цю неіснуючу заборгованість. Якщо була заборгованість, то компанія «Толексіс» її погашала. Так, була заборгованість з пенсійних платежів: вона існувала – компанія «Толексіс» погасила. Стосовно інвестиційної програми, то на сьогоднішній день вона не розроблена, тому компанія «Толексіс» не могла забезпечити ї реалізацію, оскільки сама програма відсутня, і відсутні можливості для її забезпечення.

Договором жодним випадком не передбачено, що компанія «Толексіс» платить якісь інвестиційні кошти, передбачено лише, що ми платимо одну частину коштів, що йде в статутний капітал, друга – додатковий внесок».

Представниця ЗТМК, що є одним з відповідачів у процесі, заперечувала щодо задоволення позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, «оскільки договір про заснування №85 припинив свою дію з дня державної реєстрації; також відсутні підстави для застосування до спірних правовідносин про проведення конкурсу – прокуратура вважає, що проведений конкурс і називає це конкурс з відбору приватного партнера і посилається на закону по державно-правове партнерство – підстави для їх застосування відсутні, оскільки поводився конкурсу з відбору».

Суд у жовтні 2017 року оголошував перерву для перекладу Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою позову і вручення його через міжнародні правові інституції кіпрській компанії-відповідачу «Толексіс Трейдінг Лімітед».

28 березня 2017 року Донецький апеляційний господарський суд (який нині базується в Харкові) задовольнив апеляційну скаргу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Господарського суду Запорізької області повернути без розгляду справу щодо розірвання договору заснування товариства з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» («ЗТМК») і повернення комбінату повністю до сфери державного управління.

Прокурори подали скаргу в Донецький апеляційний господарський суд (розташований у Харкові) через те, що Господарський суд Запорізької області (куди справа потрапила з Господарського суду Києва – ред.) вирішив повернути позов без розгляду із формулюванням «у зв’язку з не зазначенням у ньому обставин, на яких ґрунтується позовна вимога».

У ході засідання представники бізнесу («ЗТМК») намагалися відтермінувати розгляд справи. Вони заявили про необхідність відкладення розгляду через неналежне інформування кіпрської «Толексіс Трейдінг Лімітед», яка залучена до справи як третя особа. Проте суд клопотання відхилив.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура тричі подавала позов у справі «ЗТМК» до Господарського суду Києва через невиконання інвестором (компанією з орбіти Дмитра Фірташа) взятих на себе зобов’язань. Останній раз – 25 січня. Перед тим цей суд двічі відмовився розглядати справу, мотивувавши це тим, що представники САП не надали доказів сплати судового збору.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Запорізький титано-магнієвий комбінат» було створено у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Толексіс Трейдінг Лімітед» (49%), яка входить до групи компаній Group DF Дмитра Фірташа.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.