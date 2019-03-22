Фігурантку розслідування «Схем» про привласнення земель Академії аграрних наук відпустили на поруки

Суд відпустив на поруки заступницю президента Національної академії аграрних наук України Ануш Балян, якій НАБУ 18 березня оголосило підозру в розкраданні особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі, в результаті чого інтересам держави завдано збитків в розмірі майже 44 мільйони гривень.

Про земельні махінації, в результаті яких державна земля Національної академії аграрних наук переходила у приватну власність керівництва академії та членів їхніх родин, де, в тому числі, згадувалась Ануш Балян, раніше йшлося в розслідуванні програми «Схеми: корупція в детялях» (спільний проекту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») «Аграрні барони».

​Рішення відпустити на поруки віце-президентку академії ухвалила слідча суддя Солом’янського районного суду міста Києва Вікторія Жовноватюк за результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, повідомляє «Слово і Діло». Водночас детективи Національного антикорупційного бюро та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просили суд обрати Балян запобіжний захід у вигляді застави.

Також суд залишив її на посаді віце-президентки НААН, голови земельної комісія та члена президії.

Як встановили раніше журналісти «Схем», віце-президентка Національної академії аграрних наук України Ануш Балян володіє 10 сотками у селище Гатне на Київщині, які є колишньою землею установи, підконтрольної аграрній академії.

Брат Ануш Балян Алексан володіє фірмою «Сааб», яка набувала у власність ділянки, які раніше нібито були у користуванні Закарпатської сільськогосподарської дослідної станції (колишнього Інституту агропромислового виробництва, який очолювала Ануш Балян) – про це йдеться у реєстрі судових рішень. В одному з випадків ділянки у приватну власність спочатку отримали 16 осіб, 14 з яких згодом в один день продали їх «Саабу».

Водночас журналісти виявили будинок під Києвом, записаний на племінницю Балян, у якому регулярно бувала віце-президентка академії аграрних наук.

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​«Схеми» намагалися дізнатися у віце-президентки, чи сприяла вона своїм родичам при отриманні ділянок або майна, але вона не відповіла.

Балян не єдина з очільників Національної академії аграрних наук, хто разом з родичами володіє земельними ділянками на територіях, що раніше використовувались підпорядкованими академії дослідницькими установами.

Подібні факти «Схеми» встановили і щодо президента академії Ярослава Гадзала. Його родичі є власниками кількох земельних ділянок під Києвом, котрі раніше були у користуванні підпорядкованих аграрній академії установ – зокрема, на ділянці, якої стосується розслідування НАБУ. Крім цього журналісти виявили не відображене в декларації місце проживання Гадзала – це квартира у будинку у Печерському районі Києва. Журналісти неодноразово фіксували, як службова автівка привозить ввечері і відвозить зранку президента академії.

За даними «Схем», підозра була підготовлена і президенту академії Ярославу Гадзалу, але її поки не погодили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Раніше «Схеми» зафіксували, що в НААН працює колишній очільник міліції Київщини Ярослав Голомша. Його брат Микола Голомша – колишній заступник генпрокурора. Раніше його старшим помічником був Назар Холодницький – нинішній голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чиє відомство і погоджує повідомлення про підозру.

«Схеми» встановили факти отримання колись підпорядкованих установам НААН земель і щодо родичів віце-президента та головного вченого секретаря академії аграрних наук Анатолія Заришняка. Поки САП також не погодив вручення йому підозри, підготовленої детективами.

Справу щодо виведення з державної власності близько 100 гектарів землі академії на Київщині, в рамках якої отримала підозру Ануш Балян та інші посадові особи, в НАБУ розслідують з 2017 року. Йдеться про масиви землі біля Чабанів та Гатного, зокрема, там, де отримали ділянки родичі керівництва академії.

Також «Схеми» розповідали, що діяльність академії аграрних наук вивчають не тільки правоохоронці, але й контролюючі органи. Прихована оренда, втрати мільйонів гривень – те, що помітили аудитори під час проведення ревізії 2016 року. Проблеми виявила перевірка Державної аудиторської служби і у 2018 році.

Під час підготовки розслідування про виділення в приватні руки державних земель, якими розпоряджається НААН, на знімальну групу «Схем» напали.

Загалом Національна академія аграрних наук України, у складі якої близько двох сотень дослідних станцій, наукових центрів, інститутів та господарств, розпоряджається майже півмільйоном гектарів землі (35 тисяч з яких наразі – на тимчасово непідконтрольній українській владі території).​