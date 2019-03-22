Влада США хоче повернути Україні вкрадену нацистами картину

Влада США хоче повернути Україні картину, викрадену нацистами з музею в Києві в роки Другої світової війни.

Як йдеться у заяві прокуратури Південного округу Нью-Йорка від 21 березня, картина «Закохана пара» П’єра Луї Ґудро була вкрадена з музею Ханенків близько 1943 року.

За повідомленням, упродовж багатьох років картину вважали зниклою.

У січні 2013 року полотно виставили як лот аукціону в Нью-Йорку. У повідомленні перед аукціоном вказувалося, що картина зберігалась у приватній колекції в Лондоні, а пізніше – в Массачусетсі.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням вилучити картину і повернути її до Києва.

У грудні влада США повідомляла, що планує повернути Україні картину із зображенням Івана Грозного. Праця, написана 107 років тому художником Михайлом Паніним, зникла з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста в 1941 році, а відтак була виявлена у приватному будинку у штаті Коннектикут у США.