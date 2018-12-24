«Іван Грозний» повертається в Україну. Спецоперація ФБР

Влада США планує повернути Україні картину із зображенням Івана Грозного. Праця, написана 107 років тому художником Михайлом Паніним, пропала з Дніпропетровського художнього музею під час окупації міста в 1941 році, а відтак була виявлена у приватному будинку у штаті Коннектикут у США.

Представники прокуратури у Вашингтоні заявили, що до 1941 року картина Михайла Паніна «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» була частиною постійної експозиції художнього музею в Дніпропетровську, нині Дніпрі. В заяві, опублікованій 21 грудня, мовиться, що ця праця разом зі ще 63 експонатами пропала з музею під час окупації міста нацистськими військами під час Другої світової війни (на сайті дніпровського Музею українського живопису на цей час зазначено, що дипломна праця Паніна «Таємний виїзд…» була «знищена окупантами»).

У 1962 році картина опинилася в американського подружжя, що придбало будинок у місті Ріджфілд у штаті Коннектикут. Колишній власник будинку емігрував до США зі Швейцарії 1946 року. Нові власники будинку виявили документи, згідно з якими продавець під час війни служив у швейцарській армії. Ні імені цієї людини, ні імен нових власників будинку не згадано в запиті про конфіскацію, поданому до федерального суду в окрузі Колумбія.

Представники прокуратури повідомили, що 1986 року емігрант зі Швейцарії помер, а ще через рік будинок був знову проданий, і чергові власники (їхні імена прокуратура також не розкриває; засоби інформації у США повідомляють про 84-річну Ґаббі Трейсі і її чоловіка Дейвіда), яким із будинком дісталася картина Паніна, 2017 року виставили її на аукціон.

На оголошення в аукціонному каталозі звернули увагу в Дніпровському художньому музеї і зажадали повернути працю. «Увага! Картина «Іван Грозний» була в колекції художнього музею до 1941 року і була вкрадена під час Другої світової війни. Цей факт підтверджується наявними в музеї документами. Будь ласка, зупиніть продаж цієї картини на аукціоні!!! Відповідно до міжнародних правил реституції викрадених предметів мистецтва, картина має бути повернута Україні», – наполягав співробітник музею в електронному листі, який отримали в аукціонному домі 17 листопада 2017 року і текст якого навела прокуратура. Працю Паніна відтак вилучило Федеральне бюро розслідувань США.

Люди, які виставили картину на аукціон, відмовилися від прав на неї, і американська влада заявила, що якщо не надійдуть інші судові запити, праця буде повернута в посольство України в Вашингтоні.

Картина «Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною» зображує сцену 16-го століття: російський цар Іван IV, відомий як Іван Грозний, виїжджає з почтом із кремлівських воріт.

Як повідомило посольство України у США, воно разом зі Службою зовнішньої розвідки України у співпраці з ФБР здійснює процедуру повернення картини у Дніпро. У посольстві зазначили, що «наразі це перший результативний випадок співпраці на офіційному державному рівні України і США в поверненні пам’яток культурної спадщини, незаконно вивезених за кордон».

Над матеріалом працювали: Mike Eckel, Сергій Драчук