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22 Березень 2019, Київ 18:51
Новини | Суспільство

Вища рада правосуддя схвалила кандидатів до Верховного суду, серед них – фігуранти розслідувань «Схем»

У список схвалених ВРП кандидатів до нового Верховного суду потрапили Ігор Бенедисюк, Микола Гусак і Наталя Волковицька, а розгляд щодо кандидатури Сергія Могила – відклали

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Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила внесення президенту Петру Порошенку подання про призначення на посади суддів Верховного суду України 69 кандидатур, серед яких голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, член цієї ж ради Микола Гусак і суддя Наталя Волковицька. Про них раніше розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Конкурс суддів: назад у майбутнє».

​Відповідно до списків, оприлюднених ВРП, Ігор Бенедисюк і Наталя Волковицька опинилися серед схвалених кандидатів на посади суддів до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, а Микола Гусак – на посади суддів до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

Судді-фігуранти розслідувань «Схем» у списках схвалених кандидатур до Верховного суду
Судді-фігуранти розслідувань «Схем» у списках схвалених кандидатур до Верховного суду

​Водночас, ВРП вирішила відкласти розгляд матеріалів щодо подання про призначення на посаду судді до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Сергія Могили, племінника народного депутата та екс-очільника ЦВК Сергія Ківалова.

Як раніше встановили журналісти, рекомендований до призначення суддею Верховного суду Ігор Бенедисюк брав участь у зборах суддів Вищого господарського суду, коли була різко збільшена кількість спеціалізацій, тобто визначення типів справ. Це, на думку слідчих ГПУ, дозволило розподіляти справи не серед усіх суддів, а на конкретних. На той момент очолював суд Віктор Татьков, якого правоохоронці оголосили в розшук.

Нині Бенедисюк – голова Вищої ради правосуддя (ВРП, реорганізованої Вищої ради юстиції), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

Ігор Бенедисюк опинився у списках схвалених кандидатів до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду
Ігор Бенедисюк опинився у списках схвалених кандидатів до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду

​Призначив Ігоря Бенедисюка до ВРП президент Петро Порошенко, який через кілька місяців після цього нагородив його іменною зброєю. Як встановили «Схеми», із порушенням закону – на думку юристів, це йшло врозріз із законом «Про судоустрій і статус суддів».

Ще один рекомендований на зайняття посади судді Верховного суду Микола Гусак – чинний член Вищої ради правосуддя (ВРП), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

Член Вищої ради правосуддя Микола Гусак також у списках схвалених кандидатур до Верховного суду
Член Вищої ради правосуддя Микола Гусак також у списках схвалених кандидатур до Верховного суду

Гусак був доповідачем під час повторного розгляду у ВРП справи судді-викривачки Лариси Гольник. Ця рада притягнула Гольник до дисциплінарної відповідальності, винісши догану, зокрема, за її критичний пост у мережі Facebook. Вона повідомила про намагання підкупити її мером Полтави у справі, яку вона розглядала.

Наталя Волковицька – суддя, яка працювали за керівництва Віктора Татькова і, за даними «Схем», брала участь у зборах суддів Вищого господарського суду, на яких було проголосовано за різке збільшення спеціалізацій.

Суддя Наталя Волковицька, яка працювала за керівництва Татькова – також серед схвалених кандидатур до Верховного суду
Суддя Наталя Волковицька, яка працювала за керівництва Татькова – також серед схвалених кандидатур до Верховного суду

​Свою участь у зборах Волковицька у коментарі журналістам не заперечила, але заявила, що на той момент не усвідомлювала ризиків такого рішення. ​

Раніше «Схеми» розповідали, що судді-фігуранти розслідувань успішно склали іспит до нового Верховного суду та навіть стали фіналістами конкурсу.

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