Вища рада правосуддя схвалила кандидатів до Верховного суду, серед них – фігуранти розслідувань «Схем»

Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила внесення президенту Петру Порошенку подання про призначення на посади суддів Верховного суду України 69 кандидатур, серед яких голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, член цієї ж ради Микола Гусак і суддя Наталя Волковицька. Про них раніше розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Конкурс суддів: назад у майбутнє».

​Відповідно до списків, оприлюднених ВРП, Ігор Бенедисюк і Наталя Волковицька опинилися серед схвалених кандидатів на посади суддів до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду, а Микола Гусак – на посади суддів до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду.

​Водночас, ВРП вирішила відкласти розгляд матеріалів щодо подання про призначення на посаду судді до Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Сергія Могили, племінника народного депутата та екс-очільника ЦВК Сергія Ківалова.

Як раніше встановили журналісти, рекомендований до призначення суддею Верховного суду Ігор Бенедисюк брав участь у зборах суддів Вищого господарського суду, коли була різко збільшена кількість спеціалізацій, тобто визначення типів справ. Це, на думку слідчих ГПУ, дозволило розподіляти справи не серед усіх суддів, а на конкретних. На той момент очолював суд Віктор Татьков, якого правоохоронці оголосили в розшук.

Нині Бенедисюк – голова Вищої ради правосуддя (ВРП, реорганізованої Вищої ради юстиції), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

​Призначив Ігоря Бенедисюка до ВРП президент Петро Порошенко, який через кілька місяців після цього нагородив його іменною зброєю. Як встановили «Схеми», із порушенням закону – на думку юристів, це йшло врозріз із законом «Про судоустрій і статус суддів».

Ще один рекомендований на зайняття посади судді Верховного суду Микола Гусак – чинний член Вищої ради правосуддя (ВРП), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

Гусак був доповідачем під час повторного розгляду у ВРП справи судді-викривачки Лариси Гольник. Ця рада притягнула Гольник до дисциплінарної відповідальності, винісши догану, зокрема, за її критичний пост у мережі Facebook. Вона повідомила про намагання підкупити її мером Полтави у справі, яку вона розглядала.

Наталя Волковицька – суддя, яка працювали за керівництва Віктора Татькова і, за даними «Схем», брала участь у зборах суддів Вищого господарського суду, на яких було проголосовано за різке збільшення спеціалізацій.

​Свою участь у зборах Волковицька у коментарі журналістам не заперечила, але заявила, що на той момент не усвідомлювала ризиків такого рішення. ​

Раніше «Схеми» розповідали, що судді-фігуранти розслідувань успішно склали іспит до нового Верховного суду та навіть стали фіналістами конкурсу.