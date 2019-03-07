У фіналісти рекомендованих до Верховного суду потрапили судді-фігуранти розслідувань «Схем»

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, член цієї ж ради Микола Гусак, судді Сергій Могил і Наталя Волковицька потрапили у фінальний список кандидатів, яких Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендує для призначення у новий Верховний суд. Про них раніше розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Конкурс суддів: назад у майбутнє».

​Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала фінальний рейтинг рекомендованих до призначення суддями нового Верховного суду. Відповідно до нього, до рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Касаційного господарського суду в складі Верховного суду потрапили судді Наталія Волковицька (806,25 бала) та Сергій Могил (784,25), а також голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк (752,75).

А член Вищої ради правосуддя Микола Гусак опинився у списку кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду – він набрав на конкурсі 858,25 бала.

​Вирішальне слово щодо визначених ВККС переможців ще повинна сказати Вища рада правосуддя –​ вона має право відмовити у призначенні деяких кандидатів.

Як раніше встановили журналісти, рекомендований до призначення суддею Верховного суду Ігор Бенедисюк брав участь у зборах суддів Вищого господарського суду, коли була різко збільшена кількість спеціалізацій – тобто визначення типів справ. Це, на думку слідчих ГПУ, дозволило розподіляти справи не серед усіх суддів, а на конкретних. На той момент очолював суд Віктор Татьков, якого правоохоронці оголосили в розшук.

Нині Бенедисюк – голова Вищої ради правосуддя (ВРП, реорганізованої Вищої ради юстиції), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

Призначив Ігоря Бенедисюка до ВРП президент Петро Порошенко, який через кілька місяців після цього нагородив його іменною зброєю. Як встановили «Схеми», із порушенням закону – на думку юристів, це йшло врозріз із законом «Про судоустрій і статус суддів».

Ще один рекомендований на зайняття посади судді Верховного суду Микола Гусак – чинний член Вищої ради правосуддя (ВРП), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

​Гусак був доповідачем під час повторного розгляду у ВРП справи судді-викривачки Лариси Гольник. Ця рада притягнула Гольник до дисциплінарної відповідальності, винісши догану, зокрема, за її критичний пост у мережі Facebook. Вона повідомила про намагання підкупити її мером Полтави у справі, яку вона розглядала.

Також «Схеми» виявили одразу кількох суддів Вищого господарського суду, які працювали за керівництва Віктора Татькова – Сергія Могила та Наталю Волковицьку.

Суддя Сергій Могил – племінник народного депутата та екс-очільника ЦВК Сергія Ківалова.

​​Раніше «Схеми» з’ясували, що він, будучи секретарем палати Вищого господарського суду, особисто розподіляв справи на суддів в обхід автоматизованої системи розподілу. Журналісти відшукали кілька судових ухвал, коли Сергій Могил забирав справу в одного судді-доповідача (головуючого) і без комп’ютерної програми передавав іншому.

Наталя Волковицька – суддя, яка, за даними «Схем», також брала участь у зборах суддів Вищого господарського суду, на яких було проголосовано за різке збільшення спеціалізацій.

​​Свою участь у зборах Волковицька у коментарі журналістам не заперечила, але заявила, що на той момент не усвідомлювала ризиків такого рішення. ​

Раніше «Схеми» розповідали, що судді-фігуранти розслідувань успішно склали іспит до нового Верховного суду.

6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів уже оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді.