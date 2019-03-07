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07 Березень 2019, Київ 16:40
Новини | Політика

У фіналісти рекомендованих до Верховного суду потрапили судді-фігуранти розслідувань «Схем»

Фіналісти конкурсу до нового Верховного суду Сергій Могил, Ігор Бенедисюк, Микола Гусак і Наталя Волковицька

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Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк, член цієї ж ради Микола Гусак, судді Сергій Могил і Наталя Волковицька потрапили у фінальний список кандидатів, яких Вища кваліфікаційна комісія суддів України рекомендує для призначення у новий Верховний суд. Про них раніше розповідали журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») у розслідуванні «Конкурс суддів: назад у майбутнє».

​Вища кваліфікаційна комісія суддів опублікувала фінальний рейтинг рекомендованих до призначення суддями нового Верховного суду. Відповідно до нього, до рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Касаційного господарського суду в складі Верховного суду потрапили судді Наталія Волковицька (806,25 бала) та Сергій Могил (784,25), а також голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк (752,75).

А член Вищої ради правосуддя Микола Гусак опинився у списку кандидатів на зайняття вакантних посад суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного суду – він набрав на конкурсі 858,25 бала.

Рейтинг рекомендованих до Касаційного господарського та адміністративного суду в складі Верховного суду
Рейтинг рекомендованих до Касаційного господарського та адміністративного суду в складі Верховного суду

​Вирішальне слово щодо визначених ВККС переможців ще повинна сказати Вища рада правосуддя –​ вона має право відмовити у призначенні деяких кандидатів.

Як раніше встановили журналісти, рекомендований до призначення суддею Верховного суду Ігор Бенедисюк брав участь у зборах суддів Вищого господарського суду, коли була різко збільшена кількість спеціалізацій – тобто визначення типів справ. Це, на думку слідчих ГПУ, дозволило розподіляти справи не серед усіх суддів, а на конкретних. На той момент очолював суд Віктор Татьков, якого правоохоронці оголосили в розшук.

Нині Бенедисюк – голова Вищої ради правосуддя (ВРП, реорганізованої Вищої ради юстиції), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк
Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк

Призначив Ігоря Бенедисюка до ВРП президент Петро Порошенко, який через кілька місяців після цього нагородив його іменною зброєю. Як встановили «Схеми», із порушенням закону – на думку юристів, це йшло врозріз із законом «Про судоустрій і статус суддів».

Ще один рекомендований на зайняття посади судді Верховного суду Микола Гусак – чинний член Вищої ради правосуддя (ВРП), яка може звільняти суддів і рекомендувати на посаду судді.

Член Вищої ради правосуддя Микола Гусак
Член Вищої ради правосуддя Микола Гусак

​Гусак був доповідачем під час повторного розгляду у ВРП справи судді-викривачки Лариси Гольник. Ця рада притягнула Гольник до дисциплінарної відповідальності, винісши догану, зокрема, за її критичний пост у мережі Facebook. Вона повідомила про намагання підкупити її мером Полтави у справі, яку вона розглядала.

Також «Схеми» виявили одразу кількох суддів Вищого господарського суду, які працювали за керівництва Віктора Татькова – Сергія Могила та Наталю Волковицьку.

Суддя Сергій Могил – племінник народного депутата та екс-очільника ЦВК Сергія Ківалова.

Суддя Сергій Могил – племінник Сергія Ківалова
Суддя Сергій Могил – племінник Сергія Ківалова

​​Раніше «Схеми» з’ясували, що він, будучи секретарем палати Вищого господарського суду, особисто розподіляв справи на суддів в обхід автоматизованої системи розподілу. Журналісти відшукали кілька судових ухвал, коли Сергій Могил забирав справу в одного судді-доповідача (головуючого) і без комп’ютерної програми передавав іншому.

Наталя Волковицька – суддя, яка, за даними «Схем», також брала участь у зборах суддів Вищого господарського суду, на яких було проголосовано за різке збільшення спеціалізацій.

Наталя Волковицька – суддя у списку рекомендованих до Верховного суду
Наталя Волковицька – суддя у списку рекомендованих до Верховного суду

​​Свою участь у зборах Волковицька у коментарі журналістам не заперечила, але заявила, що на той момент не усвідомлювала ризиків такого рішення. ​

Раніше «Схеми» розповідали, що судді-фігуранти розслідувань успішно склали іспит до нового Верховного суду.

6 березня Вища кваліфікаційна комісія суддів уже оголосила результати конкурсу на 39 вакантних посад у Вищому антикорупційному суді.

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