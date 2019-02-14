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14 Лютий 2019, Київ 07:26
Новини | Політика

ВРП на півроку відсторонила суддю, який був у колегії з розгляду справи Януковича

Суддя Костянтин Васалатій (зліва) на одному із засідань у справі Януковича

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Вища рада правосуддя ухвалила рішення про відсторонення судді Оболонського районного суду Києва Костянтина Васалатія від здійснення правосуддя терміном на півроку.

Рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді, який входив до суддівської колегії, що розглядала справу за обвинуваченням у держзраді екс-президента Віктора Януковича, ухвалили на засіданні дисциплінарної палати ВРП 13 лютого.

Як йдеться в повідомленні прес-служби ВРП, суддя тимчасово позбавляється права на отримання доплат до посадового окладу і має пройти курс підвищення кваліфікації щодо суддівської етики й застосування цивільного процесуального законодавства із подальшим кваліфікаційним оцінюванням у Національній школі суддів України.

Про причини такого рішення не повідомляють. Агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на управління інформації й забезпечення комунікаційної діяльності секретаріату ВРП повідомило, що на Васалатія протягом 2009-2015 років надходили скарги і звернення громадян, пов’язані з розглядом цивільних справ.

24 січня колишнього президента України Віктора Януковича засудили до 13 років ув’язнення у справі про державну зраду.

Адвокати подали скаргу на це рішення. 5 лютого захисники Януковича також звернулися із заявою у Державне бюро розслідувань про нібито злочини представників влади. Серед списку перелічених у заяві осіб є і судді, що розглядали справу проти екс-президента.

Захист Януковича подав заяву у ДБР на українських чиновників за державну зраду
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Захист Януковича подав заяву у ДБР на українських чиновників за державну зраду

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