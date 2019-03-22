У Росії Павла Гриба засудили до 6 років ув’язнення, українець оголосив голодування

Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 22 березня оголосив вирок у справі українця Павла Гриба, обвинуваченого в Росії у сприянні терористичній діяльності, – 6 років ув’язнення.Із терміну ув’язнення буде вирахуваний час, який Гриб провів у СІЗО, сказав суддя. Після цього в’язень оголосив голодування, передає «Громадське».

Під час дебатів 21 березня сторін сторона обвинувачення просила суд саме про шість років ув’язнення для українця. За версією слідства, Павло Гриб нібито в листуванні з дівчиною, що жила в Сочі, обговорював можливість влаштувати теракт в одній зі шкіл у Росії. Захист українця вважає, що Павло таких намірів не висловлював, і слідство не має достатніх доказів його провини, пише російське видання «Новая газета».

Суд продовжував розглядати справу Гриба, попри його погане самопочуття.

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північнокавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».