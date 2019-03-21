У Росії прокурор вимагає 6 років колонії для Павла Гриба

Сторона обвинувачення вимагає шести років ув’язнення для українця Павла Гриба, підозрюваного в Росії у сприянні терористичній діяльності.

21 березня Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону продовжує розглядати справу українця, попри його погане самопочуття. У справі відбуваються дебати сторін.

Павлові Грибу викликали «швидку», для цього суд робив перерву на 45 хвилин.

«Я перебуваю в незадовільному стані, не можу брати участь в судовому засіданні», – пояснив Гриб і додав, що за час перебування в СІЗО йому не надавали медичну допомогу.

19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північнокавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».