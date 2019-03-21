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21 Березень 2019, Київ 13:54
Новини | Політика

У Росії прокурор вимагає 6 років колонії для Павла Гриба

Павлові Грибу викликали «швидку», для цього суд робив перерву на 45 хвилин

Сторона обвинувачення вимагає шести років ув’язнення для українця Павла Гриба, підозрюваного в Росії у сприянні терористичній діяльності.

21 березня Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону продовжує розглядати справу українця, попри його погане самопочуття. У справі відбуваються дебати сторін.

Павлові Грибу викликали «швидку», для цього суд робив перерву на 45 хвилин.

«Я перебуваю в незадовільному стані, не можу брати участь в судовому засіданні», – пояснив Гриб і додав, що за час перебування в СІЗО йому не надавали медичну допомогу.

Павло Гриб, 23 липня 2018 року
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19-річний на той час Павло Гриб був затриманий 24 серпня 2017 року під час поїздки до Білорусі. Згодом він опинився в слідчому ізоляторі в Краснодарі. У Росії Гриба звинуватили в сприянні терористичній діяльності. Справу Гриба передали для розгляду в Північно-Кавказький окружний військовий суд, він був етапований з Краснодара в Ростов-на-Дону.

Судові слухання почалися в липні 2018 року, підсудний заперечує звинувачення. У листопаді Північнокавказький окружний військовий суд продовжив арешт Павла Гриба до 24 квітня 2019 року.

Ув'язнений у Росії українець Павло Гриб розповів, як почувається – відео
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Ув'язнений у Росії українець Павло Гриб розповів, як почувається – відео

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30 січня 2019 року голова МЗС України Павло Клімкін заявив, що стан здоров’я українця критичний, до того ж за час перебування в СІЗО в нього з'явилися «нові складні захворювання».

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