Денісова і Москалькова обміняються переліками в’язнів

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова та її російська колега Тетяна Москалькова планують завтра, 16 липня, обмінятися переліками українських та російських громадян, які утримуються в місцях позбавлення волі на території Росії та України відповідно. Про це омбудсменки заявили під час спільного брифінгу за результатами їхньої зустрічі в Києві 15 липня.

«Ми обговорили таке питання щодо механізму повернення наших громадян України, які перебувають на території Росії та Криму, і громадян Росії, які перебувають на території України і утримуються в місцях несвободи», – сказала Денісова.

Крім того, додала вона, під час зустрічі обговорювали надання допомоги українським політв’язням.

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«Окремо розглянули питання Едема Бекірова, Павла Гриба, Володимира Балуха, Євгена Попова, Володимира Дудки та Станіслава Клиха. Ми домовилися про те, що пані Москалькова обговорить питання можливості надання незалежних лікарів для того, щоб обстежити наших громадян, в деяких – щоб надали можливість вже медичного висновку, наприклад, по Дудці. Наприклад, по пану Грибу теж, тому що є різні думки щодо необхідності оперативного хірургічного втручання», – сказала вона.

Українська омбудсменка додала, що домовилася з російською уповноваженою також про можливість надання додаткової медичної підтримки українським військовополоненим морякам, якщо така необхідність виникне.

Йдеться про Василя Сороку, Андрія Артеменка і Андрія Ейдера, які дістали поранення під час захоплення їх російськими силовиками в листопаді 2018 року, і Юрія Будзила, який має цукровий діабет.

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«Ми проведемо верифікацію громадян, які утримуються на територіях, і будемо проводити можливі зустрічі для вирішення механізмів їх повернення», – підсумувала вона.

Уповноважена Російської Федерації з прав людини Тетяна Москалькова при цьому попросила Денісову повторити своє звернення російською мовою, «щоб було зрозуміло російськомовному населенню України і російським громадянам». Зі свого боку, вона заявила, що з 50 росіян, які були ув’язнені в Україні, 27 людей перебувають у місцях позбавлення волі, де 13 відбувають покарання, решта – чекають на судові рішення або результати апеляції.

«23 людини в нас, слава Богу, на свободі з цього переліку. В тому числі щодо них ухвалені рішення про заміну запобіжного заходу у вигляді позбавлення волі на підписку про невиїзд. За цей час сталося, на мій погляд, важлива подія – повернення капітана українського судна Новицького до України», – сказала Москалькова, маючи на увазі звільнення капітана судна «ЯМК-0041» Віктора Новицького, якого росіяни передали з анексованого Криму.

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Москалькова висловила сподівання, що робота з Денісовою продовжиться 16 липня в її офісі в Москві.

Тетяна Москалькова 15 липня прибула до Києва, щоб обговорити з Уповноваженою Верховної Ради Людмилою Денісовою питання звільнення українських і російських громадян, яких утримують на території Росії та України.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росією біля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року та полонені на Донбасі громадяни.