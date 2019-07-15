Денісова зустрілася з Москальковою в Києві

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зустрілася в Києві з російською омбудсменкою Тетяною Москальковою. Про це Денісова повідомила на своїй Facebook-сторінці, оприлюднивши відео з початку зустрічі.

«Ми обговоримо питання звільнення громадян України, які утримуються на території Росії та окупованого Криму, а також утримуваних громадян Росії в Україні. Також розглянемо можливість вирішення гуманітарних питань щодо забезпечення окремих громадян, які перебувають у місцях несвободи, медичною або іншою допомогою», – уточнила Денісова.

Звертаючись до Москалькової, українська омбудсменка висловила сподівання, що її російська колега приїхала «по хороші новини і з хорошими новинами».

Своєю чергою, Москалькова назвала «дуже важливою» телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася 11 липня.

«Ми з вами діємо в фарватері того діалогу, який почався. Дуже важливо, щоб у нас із вами знаходилися механізми, інструментарій для того, щоб допомогти людям», – заявила вона.

За даними Міністерства закордонних справ, Росія незаконно утримує понад 70 українців. До цього числа не входять 24 українські моряки, захоплені Росієюбіля Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року та полонені на Донбасі громадяни.