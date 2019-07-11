Ключовим у розмові з Путіним було питання про звільнення полонених моряків – прес-служба Зеленського

У прес-службі українського президента Володимира Зеленського ключовим питанням у його телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним називають звільнення полонених українських військових моряків, захоплених Росією в листопаді 2018 року.

«11 липня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. Ключовим питанням було звільнення полонених військових моряків. Також йшлося про повернення інших українських громадян, які утримуються на території Росії. Крім того, сторони обговорили продовження переговорів у «нормандському форматі», – йдеться в повідомленні.

Раніше в прес-службі Кремля заявили, що під час телефонної розмови президенти обговорили ситуацію на Донбасі і обмін полоненими.

У Кремлі додали, що ця перша розмова Зеленського і Путіна відбулася «з ініціативи української сторони».

Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в Мінську. Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке оприлюднив з приводу телемосту, запланованого між українським приватним каналом NewsOne та російським державним «Россия 24».

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо той вступить у переговори з ватажками «Л/ДНР» і не буде називати їх сепаратистами.