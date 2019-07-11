Путін і Зеленський вперше поговорили по телефону – Кремль

Президент Росії Володимир Путін вперше поговорив із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє прес-служба Кремля. За повідомленням, лідери країн у телефонній розмові обговорили ситуацію на Донбасі і обмін полоненими.

«Досягнуто домовленість про продовження цієї роботи на рівні експертів. Обговорювалася також можливість продовження контактів в «нормандському форматі», – йдеться в повідомленні.

У Кремлі заявили, що розмова відбулася «з ініціативи української сторони».

Прес-служба українського президента про цю розмову наразі не інформувала.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в Мінську. Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке оприлюднив з приводу телемосту, запланованого між українським приватним каналом NewsOne та російським державним «Россия 24».

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, якщо той вступить у переговори з ватажками «Л/ДНР» і не буде називати їх сепаратистами.