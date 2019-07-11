11 липня зранку відбувся масовий мітинг на підтримку каналу NewsOne під будівлею компанії. На акції виступали політики і кандидати в депутати від партії «Опозиційна платформа – За життя». Учасники акції тримали прапори із символікою цієї політичної сили, дехто мав плакати, більшість же просто стояли чи сиділи навколо. Радіо Свобода напередодні акції отримало інформацію про те, що людей для мітингу збирають за гроші і журналісту вдалося потрапити в лави масовки. Одночасно ми і відкрито поспілкувалися із учасниками акції.