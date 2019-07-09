Власник NewsOne: заява Луценка про зв’язок телеканалу із російським банком – цинічна брехня

Заява генерального прокурора України Юрія Луценка про зв’язок телеканалу NewsOne із російським «Промсвязьбанком» є «цинічною брехню», заявив власник NewsOne Тарас Козак, якого пов’язують із проросійським політиком Віктором Медведчуком.

Він наголосив, що кінцевим бенефіціаром і власником телеканалу не є жодна кіпрська компанія.

«Інші твердження генерального прокурора, зокрема щодо участі телеканалу в терористичній діяльності, є абсолютно безпідставними. Я розглядаю їх як штучне створення підстав для застосування санкцій проти телеканалу NewsOne і закриття телеканалу з політичних мотивів», – йдеться в заяві Козака.

Депутат оприлюднив документи, які, за словами Козака, підтверджують його «одноосібну участь як власника телеканалу».

8 липня низка українських політичних сил і їхніх лідерів виступили з критикою телемосту, який державний телеканал «Россия 24» планував провести з українським каналом NewsOne з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука.

Під стінами NewsOne відбулася акція протесту. За кілька годин до цього телеканал оголосив про скасування планованого телемосту.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne через намір провести спільний телеміст із російським державним каналом. Він також стверджував, що кінцевим власником NewsOne є кіпрська компанія. Один із її керівників є одночасно співзасновником іншої кіпрської компанії, що є співвласником російського ПАТ «Промзв’язокбанк».

За словами Луценка, цей банк «є уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора». У зв’язку з цим генпрокурор наголосив на необхідності запровадження санкцій проти NewsOne.