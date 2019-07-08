На NewsOne пояснили, що мало бути на телемосту з «Россия 24»

Генеральний продюсер телеканалу NewsOne Василь Голованов написав на своїй сторінці у фейсбук, що скасований телеміст з «Россия 24» мав відбуватися без політиків, політологів і тих, «хто міг висловити сумнів, що Крим і Донбас – це Україна».

«Наша умова російській стороні – у студії не повинно бути пропагандистів. Не повинно бути тих, хто знаходиться під санкціями України, США, ЄС. Так навіть телеведучі не повинні бути політичними (Андрій Малахов і Марія Сіттель). Окремо зазначу, що заява і анонс Дмитра Кисельова стала новиною і для мене. Він не причетний до організації телемарафону і, переконаний, нашкодив діалогу, а не допоміг його початку», – заявив Голованов.

За його словами, канал планував «такі діалоги не лише з українцями в Росії, але і українцями в США, Канаді та країнах-членах ЄС», а зараз зазнав «масованої атаки» із погрозами родинам співробітників.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne, але пізніше ефір було скасовано.

Ведучими скасованого телемосту від «Россия 24» вказувались Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

Президент України Володимир Зеленський назвав це небезпечним піар-ходом перед дочасними парламентськими виборами в Україні.

Також Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив про виклик на допит власника і ведучого телеканалу NewsOne щодо наміру провести спільний телеміст із російським державним каналом.