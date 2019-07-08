Керівник СБУ звернувся до РНБО через телеміст NewsOne та «Россия 24» – заява

Тимчасовий виконувач обов’язків голови Служби безпеки України Іван Баканов пропонує скликати позачергове засідання Ради національної безпеки і оборони у зв’язку з повідомленням про телеміст, запланований між російським державним каналом «Россия 24» та українським каналом NewsOne, повідомляє прес-служба СБУ.

Згідно з заявою, пропозиція Баканова має на меті «недопущення реалізації країною-агресором антиукраїнської інформаційної кампанії».

«Іван Баканов пропонує: ініціювати перед Президентом України, головою РНБОУ невідкладне скликання позачергового засідання РНБО України, на якому відповідно до Постанови Верховної Ради України від 04.10.2018 № 2589-VIII (ініційовано СБ України у жовтні 2018 року) прийняти рішення про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб, які здійснюють мовлення під логотипами «112 Україна» і «NewsOne», та ввести їх у дію відповідним Указом Президента України», – йдеться в заяві.

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Також Баканов пропонує звернутися до Антимонопольного комітету та ініціювати ним «застосування заходів з демонополізації інформаційного простору» холдингом «Новини», до якого входять канали «112. Україна» та NewsOne.

Він, крім того, звертається до голови Верховної Ради Андрія Парубія з проханням розглянути на засіданні парламенту «ситуацію щодо функціонування вказаних телеканалів» до того, як Антимонопольний комітет ухвалить рішення щодо законності їх придбання Тарасом Козаком.

Заява СБУ містить також пропозицію до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення попередити ці канали про неприпустимість співпраці з російськими ЗМІ, які є в санкційному списку РНБО.​

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

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Низка українських політичних сил та їхніх лідерів вже виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

У РНБО закликали не влаштовувати через це «істерику» і заявили, що працюють «над рішеннями».

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.