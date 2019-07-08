«Не телеміст, а телеміна». Реакції соцмереж на телеміст NewsOne з «Россия 24»

Українці в соцмережах розкритикували плани українського телеканалу NewsOne провести спільний телеміст із російським державним телеканалом «Россия 24». Радіо Свобода зібрало коментарі та пости дописувачів.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисельов заявив, що російський державний телеканал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським телеканалом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne.

Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів одразу виступили з критикою таких планів.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман назвав новину про телеміст «реваншем» і закликав журналістів та керівників телеканалу NewsOne відмовитися від проведення заходу.

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко назвала телеміст «складовою гібридної війни проти України». «Зараз – саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну», – заявила вона.

«З країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти. Це – не телеміст, а телеміна», – заявляють у партії Святослава Вакарчука «Голос».

«Ми нагадуємо ініціаторам та прямим виконавцям цього «телевізійного шоу», що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування», – йдеться у заяві «Європейської солідарності» Петра Порошенка.

У партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка теж вважають телеміст неприпустимим.

Президент України Володимир Зеленський наразі публічно не висловлювався щодо телемосту.

«Це – не свобода слова, а безпринципність і фарисейщина. Не доводьте людей до гріха. Чи це і є насправді головна мета ефіру?» – пише народний депутат Борислав Береза.

Журналіст Денис Казанський теж вважає, що організатори свідомо йдуть на такий крок. «Вони прекрасно усвідомлюють, до чого може призвести проведення такого «телемосту» в столиці країни, яка втратила тисячі людей на війні з росіянами. І свідомо працюють на те, щоб викликати спалах насильства», – пише Казанський.

«От тільки багатьом патріотам і це буде як «божа роса», вони продовжать ходити на ефіри медведчуківських/російських телеканалів. І до головного пропагандиста Кремля пішли б, якби він покликав», – зауважує журналіст Олексій Братущак.

Редактор «Цензор.Нет» Юрій Бутусов зазначає, що телеміст потрібен, «щоб додати відсотків Медведчуку». «Щоб змусити легковірних людей забути про винуватців загибелі тисяч українців, про російську окупацію Криму і Донбасу. Щоб підірвати волю до опору зсередини і примусити здатися», – написав журналіст.

«Телеміст «Треба поговорити» – це не «відверта розмова, яка давно вже назріла», а бесіда насильника з жертвою. М'яка спроба прищепити стокгольмський синдром», – коментує народний депутат Мустафа Найєм.

Журналіст Отар Довженко вважає, що просто відмовитись від перегляду телеканалів, які належать до орбіти Віктора Медведчука – це не зробити нічого, бо це ніяк не вплине на ситуацію. «Зараз важливий масовий публічний тиск на владу і правоохоронні органи», – зазначив Довженко.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса вважає, що Україна повинна внести Віктора Медведчука в санкційний список, як це зробили в США.

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Також громадські активісти та політичні сили вже анонсували кілька акцій протесту під телеканалом NewsOne.

Телеканал NewsOne заявив, що запускає спільний проект із російським телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить», тому що вважає за необхідне провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

«Ідея телемосту «Надо поговорить» між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень з боку наших глядачів. Вони з нетерпінням і величезним інтересом очікують цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18:00. Нагадаємо, саме телемости Познера і Донаг’ю у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які перебували завдяки політикам в стані Холодної війни», – йдеться в повідомленні на сайті телеканалу. У NewsOne додали, що співробітники телеканалу вважають «своїм журналістським обов’язком вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії».

«Ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру», – йдеться в повідомленні.