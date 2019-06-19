Дружина Медведчука збільшила частку в нафтовому бізнесі в Росії і змінила бізнес-партнера

Дружина голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює вже не 50, а 61% російської компанії «НЗНП Трейд», яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії. Її бізнес-партнер, компанія бізнесмена-аграрія Сергія Кислова, вийшла із співзасновників.

Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший») з посиланням на реєстр юридичних осіб Росії. Раніше у розслідуванні «Нафта для куми Путіна» йшлося про те, як дружина Медведчука отримала під контроль компанію, яка виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

Зміни серед засновників підприємства «НЗНП Трейд» відбулися наприкінці травня 2019 року. 23 травня частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, зросла з 50,1% до 61%.

Частка у «НЗНП Трейд» Наталії Лавренюк зросла із 14,9% до 25%. А компанії з орбіти російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова ООО «Развитие» та ООО «Дол» вийшли зі співзасновників.

Станом на 19 червня 2019 року частки підприємства розподілилися таким чином: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталія Лавренюк – 25% та АО «Фінконсалтпро» – 14%.

Станом на кінець травня структура кіпрських фірм не зміювалася – бенефіціаром значилася Оксана Марченко.

​Наталія Лавренюк – не чужа людина родині Медведчука-Марченко. Відповідно до даних джерел журналістів, протягом 2018 року Віктор Медведчук з дружиною Оксаною Марченко та Наталією Лавренюк летіли одним приватним літаком напряму з Києва до Анапи.

АО «Фінконсалтпро» – новий бізнес-партнер родини Медведчука-Марченко у нафтовому бізнесі. Відповідно до даних російського реєстру, компанією володіє її директор – Ніколян Родіон Гургенович.

Нафтовий бізнес – новий напрямок для Родіона Ніколяна. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником ряду аероклубів у Росії, також досі є співзасновником «Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення».

​Журналістам «Схем» не вдалося отримати коментар від Родіона Ніколяна щодо бізнес-партнерства з родиною Віктора Медведчука. На повідомлення в месенджерах та дзвінки він не відповів.

Компанія «НЗНП Трейд» не знайшла часу для коментаря керівництва через зайнятість та постійні наради.

У вересні 2018 року «Схеми» повідомили, що дружина лідера руху «Український вибір» Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка перемогла у конкурсі на право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації. Це одне з трьох найбільших російських нафтогазових родовищ. Сумарні запаси нафти оцінюють у 123,7 мільйона тонн газу – у 3 439 мільйонів кубічних метрів.

Віктор Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна – раніше підтвердив, що його дружина, телеведуча Оксана Марченко є власницею бізнесу в Росії.

«Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої «улюблені» американці в березні 2014 року запровадили стосовно мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині», – заявив Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами кума Путіна, інформація у розслідуванні «Схем» здебільшого відповідає дійсності.

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