«Це телеміст з народами двох країн, а не з політиками» – NewsOne про співпрацю з «Россия 24»

Телеканал NewsOne заявив, що запускає спільний проект із російським телеканалом «Россия 24» «Надо поговорить» тому, що вважає за необхідне провести розмову «з народами двох країн, а не з політиками».

«Ідея телемосту «Надо поговорить» між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень з боку наших глядачів. Вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яке відбудеться 12 липня о 18:00. Нагадаємо, саме телемости Познера і Донаг’ю у 80-х роках стали початком спілкування між народами, які перебували завдяки політикам в стані Холодної війни», – йдеться в повідомленні на сайті телеканалу.

У NewsOne додали, що співробітники телеканалу вважають «своїм журналістським обов’язком вийти на такий відкритий діалог між народами України і Росії».

«Ми хочемо змусити політиків йти на переговори заради миру», – йдеться в повідомленні.

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисєльов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne. Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів вже виступили з критикою такого телемосту, а активісти анонсували на понеділок пікет під стінами NewsOne.

Нині в орбіті співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука перебуває три інформаційні канали, на які кум російського президента має вплив через своїх союзників, – NewsOne, «112. Україна» та Zik.