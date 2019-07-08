Українські політики засудили проведення телемосту каналами NewsOne та «Россия 24»

Низка українських політичних сил та їхніх лідерів виступили з критикою планів українського каналу NewsOne провести спільний телеміст із російським державним каналом «Россия 24». Подібні заяви оприлюднили зокрема лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, партія Петра Порошенка «Європейська солідарність», прем’єр-міністр Володимир Гройсман і партія рок-музиканта Святослава Вакарчука «Голос».

Тимошенко назвала телеміст «складовою гібридної війни проти України».

«Зараз – саме той час, коли мають негайно діяти президент України, Рада нацбезпеки та оборони, Служба безпеки. Треба швидко і жорстко реагувати на спроби інформаційно атакувати Україну», – заявила вона.

Схожий заклик до Ради національної безпеки і оборони, СБУ і президента оприлюднили і в партії «Голос».

«З країною-агресором треба розмовляти не за допомогою телемостів, а мовою санкцій і шляхом злагоджених дій європейської та міжнародної спільноти», – заявляють у партії Вакарчука.

У «Європейської солідарності» нагадали, що лідер цієї партії Петро Порошенко за часів свого президентства підтримав рішення РНБО, яким Рада внесла канал «Россия 24» до підсанкційних.

«Ми нагадуємо ініціаторам та прямим виконавцям цього «телевізійного шоу», що умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності підпадають під кримінальне розслідування», – йдеться в заяві політичної сили.

Володимир Гройсман назвав новину про телеміст «реваншем» і закликав журналістів та керівників каналу NewsOne відмовитися від проведення заходу.

Президент України Володимир Зеленський наразі публічно не висловлювався щодо телемосту, анонсованого російським каналом «Россия 24».

7 липня російський телеведучий Дмитро Кисєльов заявив, що канал «Россия 24», на якому він працює, 12 липня проведе спільний телеміст із українським каналом з орбіти проросійського політика Віктора Медведчука NewsOne.

Ведучими від «Россия 24» будуть Марія Сіттель та Андрій Малахов, від NewsOne – Василь Голованов та Олена Кирик.

У червні до орбіти співзасновника партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука потрапив телеканал Zik. Кум російського президента Володимира Путіна через своїх союзників має вплив на ще два інформаційні телеканали – «112. Україна» та NewsOne.