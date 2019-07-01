Зеленського і СБУ закликають запобігти «повзучій окупації медіапростору Росією»

Колишні співробітники телеканалу ZIK, медіарух «Медіа за усвідомлений вибір», українські громадські організації, медіаексперти і журналісти закликають керівництво держави й органи правопорядку запобігти використанню українських телеканалів для «просування прокремлівської пропаганди та повзучій окупації медіапростору Росією».

Текст заяви оприлюднений на сайті «Детектор медіа». Звернення з’явилося після того, як минулого місяця народний депутат від «Опозиційного блоку» і соратник проросійського політика Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу Zik.

«Віктор Медведчук і його політична сила не приховують наміру повернути Україну в зону політичного та економічного впливу Росії. Медіаресурс при цьому використовується як знаряддя тиску на владу та формування громадської думки. Образ Медведчука «миротворця» і незамінного посередника між Україною й Росією значною мірою створений засобами масової інформації, лояльними до «Опозиційної платформи — За життя» чи контрольованими її засновниками. Моніторинг громадської організації «Детектор медіа» регулярно засвідчує, що програми «112 Україна» і NewsOne дослівно відтворюють пропагандистські меседжі, що лунають в ефірі російських федеральних ЗМІ», – йдеться в заяві.

Автори звернення заявляють про початок цензури на телеканал Zik після зміни власника і масове звільнення через це журналістів.

«Закликаємо президента України Володимира Зеленського визначитись із позицією щодо інформаційної інтервенції Росії в український медіапростір та запровадження цензури на телеканалах, контрольованих проросійськими політиками. Ми закликаємо президента та його команду, зокрема й майбутніх народних депутатів нового скликання, докласти всіх зусиль для запровадження дієвих механізмів, які б дозволили демонополізувати телебачення, гарантували редакційну незалежність, захист від диктату власників, прозорість джерел фінансування медіа, а також підтримати розвиток незалежного Суспільного мовлення», – наголошується в зверненні.

Автори заяви також закликали Національну раду з питань телебачення і радіомовлення ретельно контролювати відповідність ефірного наповнення телеканалів NewsOne, «112 Україна» і ZIK до українського законодавства та умов їхніх ліцензій, а Службу безпеки України – дати відповідь, чи використовувались кошти країни-агресора для скуповування українських медіаактивів, що веде до підриву суверенітету й територіальної цілісності України.

«Якщо це підтвердиться, вимагаємо вжити всіх законних дій для припинення цього процесу. Закликаємо публічних людей – політиків, громадських діячів, експертів, діячів культури, мистецтва тощо, – уникати участі в ефірах телеканалів, контрольованих Віктором Медведчуком», – йдеться в заяві.

Zik – вже третій куплений нещодавно соратником Медведчука телеканал: восени 2018 року стало відомо про купівлю ним каналу Євгенія Мураєва NewsOne, а в грудні 2018 року Тарас Козак став власником каналу «112 Україна».