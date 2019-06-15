Радіо Свобода Daily: Соратник Медведчука придбав Zik

Власник «112 Україна» і NewsOne Козак купив Zik

Народний депутат від «Опозиційного блоку» і соратник політика Віктора Медведчука Тарас Козак став власником телеканалу Zik, повідомляє інший канал політика, «112 Україна». Сам Козак називає це придбання «осмисленим та відповідальним кроком». Тим часом низка журналістів вже заявила про звільнення з Zik. Серед них – редакторка Тетяна Вергелес, яка заявила, що «її Zik закінчився», а також ведучі Роман Недзельський і Вахтанг Кіпіані.

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Конституційний суд оприлюднив рішення щодо закону про Національну комісію, що здійснює державне врегулювання енергетики та комунальних послуг. Як постановили судді КСУ, низка статей закону не відповідають Конституції, але мають втратити чинність не одразу, а наприкінці 2019 року

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнека. Дейнеко в 2014 році очолював Луганський прикордонний загін. На початку російської агресії в Луганській області керував обороною загону під час штурму бойовиків.

Помісна православна церква України прокоментувала інформацію про «помісний собор Київського патріархату», скликаний почесним патріархом Філаретом. Згідно з офіційною заявою, Київський патріархат припинив своє існування в грудні 2018 року, а отже, проведення будь-яких заходів від його імені є незаконним.

Хто отримав перші «спрощені» паспорти Росії

«Першим автобусом російських громадян» вихваляються російські гібридні сили. Підконтрольне їм телебачення окупованого Донецька й Луганська, а також власні медіа Росії із захватом описують, як до Покровська і Новошахтинська у Ростовській області Росії вирушили дві групи жителів ОРДЛО, які одержали громадянство – загалом 64 людини. Ми поцікавилися, хто отримав перші документи, і знайшли серед пасажирів автобуса не такого вже й «пересічного»​ донеччанина.

«АРМАгеддон для «Межигір’я»

Після втечі експрезидента Віктора Януковича його колишня резиденція «Межигір’я» перетворилася на відкритий музей корупції і національний парк. Тепер там проводять родинні вихідні, розростається звіринець, влітку проводять дитячі табори для переселенців – за усім цим доглядає місцева громада, яка перебуває там від 2014 року. Проте на паперах цього не існує. Держава і досі не спромоглася повернути «Межигір’я» у власність українців – воно й досі арештоване. Але нещодавно державна машина таки запрацювала. АРМА, порівняно новостворений орган, який опікується арештованими активами, почав шукати резиденції тимчасового управителя. Утім, до конкурсу поставилися настільки формально, що перемогла на ньому фірма, опосередковано пов’язана з оточенням самого Віктора Януковича. «Схеми» розбиралися, чи може «Межигір’я» шляхом низки операцій перейти під прямий чи опосередкований контроль Януковича і чи можна цьому запобігти.

Обшуки в Харкові через знесення пам’ятника Жукову

Поліція підтвердила обшуки в Харкові через знесення пам’ятника радянському маршалові Георгієві Жукову. Увечері 13 червня журналіст Валентин Бистриченко повідомляв, що поліція проводить обшуки в харківських активістів В’ячеслава Дуди і Максима Зінченка. У відомстві пояснили, що під час знесення пам’ятника троє співробітників поліції зазнали хімічного опіку очей і були доставлені до лікарні. Кримінальні провадження були відкриті за статтями про хуліганство і погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Португальське сміттєзвалище і сучасне мистецтво

Португальський художник Артур Бурдалу створює гігантські скульптури тварин, використовуючи при цьому саме лише сміття, котре він збирає на міських звалищах. У Лісабоні, де працює художник, «сміттєві звірі» стали місцевою родзинкою: гіди створюють спеціальні маршрути, під час яких показують туристам арт-об’єкти, що зроблені з непотребу. Надмірне виробництво товарів, безвідповідальне споживання і проблеми переробки призводять до збільшення обсягів сміття на планеті. Це призводить до загибелі й навіть зникнення значної кількості тварин. Саме тому тварини і стали головною темою робіт Бурдалу. Його «сміттєві звірі» вважаються влучним і успішним прикладом сучасного мистецтва не лише у Португалії, а й у всьому світі. Зокрема, нині, роботи Артура Бурдалу можна зустріти у 23 країнах світу.

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