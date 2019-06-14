Державну прикордонну службу очолив Сергій Дейнеко

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Державної прикордонної служби Сергія Дейнека. Відповідний указ, датований 13 червня, з’явився на сайті Адміністрації президента 14 червня.

«Призначити Дейнека Сергія Васильовича Головою Державної прикордонної служби України», – йдеться в указі.

Дейнеко в 2014 році очолював Луганський прикордонний загін. На початку російської агресії в Луганській області керував обороною загону під час штурму бойовиків.

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У червні 2014 року президент Перо Порошенко нагородив його орденом Богдана Хмельницького 2 ступеня.

31 травня Зеленський звільнив попереднього голову Держприкордонслужби Петра Цигикала.