Українські прикордонники вчились відбивати атаки морського десанту на узбережжі Азовського моря

Військовослужбовці Донецького прикордонного загону Держприкордонслужби України провели на узбережжі Азовського моря навчання з відбиття атаки морського десанту противника. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Бойові екіпажі БТР і Humvee Донецького прикордонного загону в польових умовах, наближених до бойових, в черговий раз відпрацювали участь прикордонних підрозділів у протидесантній обороні узбережжя Азовського моря в районі проведення операції Об’єднаних сил», – мовиться в повідомленні.

Зазначається, що українські прикордонники здійснили маневрування на броньованій техніці і били по цілям, в тому числі з ходу.

«В ході тренувань були вдосконалені практичні навички механіків-водіїв з управління бойовою технікою, а також навідників башенно-кулеметних установок у знанні матеріальної частини зброї та веденню вогню вдень і вночі. Стали в нагоді тут і можливості БПЛА для розвідки противника, місцевості та коригування вогню», – додали в прес-службі.

Українські військові регулярно проводять навчання у Приазов’ї.