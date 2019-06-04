Українські десантники беруть участь у міжнародних навчаннях Saber Guardian-2019

3 червня у Румунії на території військової бази НАТО почалися міжнародні навчання Saber Guardian-2019, до яких долучилися українські десантники. Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

У навчання також беруть участь представники Албанії, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Вірменії, Греції, Грузії, Італії, Литви, Латвії, Македонії, Німеччини, Польщі, Румунії та США.

Україну представляє зведена ротно-тактична група 25 окремої повітрянодесантної Дніпропетровської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

«Навчання будуть проходити більше двох тижнів, у декілька етапів на різних ділянках військового полігону. Першим етапом навчання для українських десантників є планування майбутніх дій на наступні етапи маневрів, відпрацювання бойових наказів за стандартами НАТО, проведення рекогносування ділянок полігону та постановки завдань особовому складу на наступний день навчань», – мовиться у повідомленні.

Українська бригада виконуватиме завдання у складі механізованого батальйону Збройних Сил Румунії при підтримці інструкторів міжнародного центру миротворчості та безпеки.