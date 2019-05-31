Бомбові удари провели на полігоні в анексованому Криму

Бомбардувальна авіація ВКС Росії завдала ударів по наземних цілях умовного противника на полігоні під Феодосією, що в анексованому Криму, повідомляє прес-служба Південного військового округу Міноборони Росії.

«Екіпажі на літаках Су-34 і Су-24М авіаційних частин ВКС виконали практичні бомбометання, пуски некерованих авіаційних ракет, стрільбу з гарматного озброєння», – повідомили в російському відомстві.

Повідомляється, що всього льотчики застосували понад 50 бомб, здійснили близько 200 пусків некерованих ракет, а також понад 500 пострілів з 30-міліметрової гармати.

У Міноборони Росії стверджують, що організовані на полігоні мішені дозволили максимально наблизити ситуацію до бойової.

29 травня стало відомо, що під час авіашоу в анексованому Криму російські військові планують провести повітряний бій винищувачів і масований бомбовий авіаудар. Всього повідомлялося про намір залучити понад 50 повітряних суден.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі Збройних сил України дії російських військових в Криму називають незаконними.