Російський підводний човен вийшов на навчання в Чорному морі

Російський підводний човен «Ростов-на-Дону» вийшов у Чорне море для проведення навчань за участі наводних суден та морської авіації. Про це 22 травня повідомила прес-служба російського Чорноморського флоту.

«В рамках виходу в море екіпаж субмарини відпрацьовує різні навчання з морською авіацією і кораблями, а також проводить тренування під час переходів морем як в надводному, так і в підводному положенні», – мовиться в повідомленні.

У вправах задіяні екіпажі фрегатів «Адмірал Макаров» та «Адмірал Ессен».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.