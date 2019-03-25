Росія проводить масштабні навчання десантників в анексованому Криму

Російське Міністерство оборони проводить масштабні навчання десантних сил в анексованому Криму.

За повідомленням, тактичні навчання з десантно-штурмовим і артилерійським полками сьомої гвардійської десантно-штурмової дивізії задіють понад 1,5 тисячі десантників, більше ніж 300 одиниць бойової техніки, а також літаки військово-транспортної авіації, вертольоти армійської авіації та великі десантні кораблі Чорноморського флоту.

Раніше Росія заявляла про посилення угруповання військ в анексованому Криму. Російський міністр оборони Сергій Шойгу 11 березня заявив, що це «забезпечує захист території півострова й інтересів Росії в Чорному морі».

Раніше повідомлялося, що в Криму 1 березня російські ракетники тренувалися завдавати ракетних ударів з допомогою берегових ракетних комплексів «Бастіон» та «Бал».

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.