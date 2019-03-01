Російські військові в Криму тренуються завдавати ракетних ударів по морських цілях

В анексованому Криму 1 березня російські берегові ракетні комплекси «Бастіон» і «Бал» тренуються завдавати ракетних ударів по морських цілях, повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

За повідомленням, мета навчань – «вдосконалення навичок військовослужбовців із виявлення надводних цілей і підготовка комплексів до завдання ракетних ударів у різних умовах».

Напередодні розвідувальні підрозділи армійського корпусу Чорноморського флоту Росії відпрацювали на одному з полігонів в анексованому Криму завдання щодо дій в тилу умовного противника.

Читайте також: «Росія готується до війни» – доповідь Шведського інституту оборонних досліджень

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.