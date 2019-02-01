У Севастополі перекриють частину міста для «проведення антитерористичних навчань»

У Севастополі 1 лютого перекриють частину міста для «проведення антитерористичних навчань». Про це з посиланням на прес-службу підконтрольного Кремлю уряду міста повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«1 лютого прохід і проїзд буде тимчасово обмежений в районах вулиць Тімірязєва (селище Цукрова голівка) з 10:00 до 16:00, Шубікова (Інкерман) з 10:00 до 11:00 і Артема Бойко (район СТ «Дергачі-3») з 11:00 до 14:00», – мовиться в повідомленні.

Проїзд за вказаними адресами буде дозволений тільки жителям, що мають відповідну реєстрацію.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових в Криму називають незаконними.

Резолюція Генеральної асамблеї ООН, ухвалена 17 грудня 2018 року в зв'язку з мілітаризацією анексованого Росією Криму, Чорного і Азовського морів, закликає Росію вивести свої війська з території Криму і засуджує зростаючу російську військова присутність в Чорному і Азовському морях.

У резолюції 2016 року Росія була названа «країною-окупантом», а Крим і Севастополь – «тимчасово окупованою територією».