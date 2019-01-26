«Кримська» іпотека: сибірякам пропонують дистанційні кредити на житло

Російський національний комерційний банк (РНКБ) ініціював у Сибіру масштабну програму з кредитування охочих купити в Криму «житло біля моря». Про це розповів керівник напрямку Дирекції іпотечного кредитування РНКБ Сергій Шифрін. У Красноярському фонді житлового будівництва розповіли, що цей регіон став першим за Уралом, де буде запущене дистанційне іпотечне кредитування, вибір і придбання нерухомості в Криму.

За словами Сергія Шифріна, банк розглядає Сибір як один з основних федеральних округів для потоку клієнтів і перспективний напрямок для розвитку. Представник РНКБ уточнив, що базова ставка для сибіряків становить 11,5% ‒ причому вона буде єдиною для первинного та вторинного житла й не зміниться залежно від початкового внеску.

Професор кафедри «Управління проектами та програмами» Російського економічного університету імені Георгія Плеханова, голова комісії Російської Гільдії ріелторів Геннадій Стерник вважає, що до Криму мріють переїхати багато росіян.

‒ Я багато разів бував у Криму за радянських часів, відпочивав, тому знаю, як до нього люди ставилися і як зараз ставляться. Тепер півострів знову «причалив до свого берега» й став популярним у росіян. Є два популярних місця в нашій холодній країні: Крим і Кавказ ‒ Сочі. Звичайно, всі хочуть до Криму ‒ не тільки щоб приїхати в теплий сезон відпочивати, але й жити. Переселитися на півострів ‒ мрія будь-якої здорової людини. Багато складнощів із цим пов’язано, але вони переборні, і зараз настав час, коли стало остаточно зрозуміло, що Крим нікуди не дінеться, можна туди переїжджати й там жити. Кому не вистачає, беруть іпотеку, деякі починають з оренди й, поживши кілька років, поступово купляють постійне житло. Не можна сказати, що багато хто переселяється до Криму, не можна, але потік пішов, і його темпи будуть наростати.

Є два популярних місця в нашій холодній країні: Крим і Кавказ ‒ Сочі

На думку Геннадія Стерника, сибірякам пропонують недостатньо вигідну ставку для покупки житла в Криму.

‒ Зараз ринок іпотечного кредитування ‒ головний стовп, на якому взагалі тримається ринок житла. В усій Росії так купують житло. Будь-які заходи влади щодо зниження іпотечних ставок, субсидування іпотеки підтримують продажі на ринку житла ‒ це стосується й Криму зокрема. Щоправда, ставка 11,5% ‒ це непривабливі умови. Це той мінімум, при якому ринок іпотеки працює. Потрібно знижувати спочатку до 8%, потім до 6%.

Раніше президент Асоціації ріелторів «Нерухомість Севастополя» Григорій Апресов в ефірі Радіо Крим.Реалії давав свою оцінку демографічним змінам у місті та загальній ситуації на іпотечному ринку:

«Те, що ми в п'ятірку ‒ в десятку входимо за цінами, це цілком природно, тому що у нас дійсно ціни завищені й на саму нерухомість, і на її оренду. Севастополь ‒ специфічне місто, а ще за 4 роки його населення збільшилося в півтора раза. Тобто 150-200 тисяч людей приїхали до Севастополя, але не всі ж купили житло. Багато з них орендують... Є два досить серйозних банки, які мають мережу, ‒ це банк «Росія» і РНКБ, які активно дають кредити, та й сама кредитна політика в них нормальна. Інше питання, що рівень зарплат сьогодні не найвищий у Криму. Проте я бачу, що у нас постійно відбуваються угоди за участю іпотечного банку, особливо РНКБ, і люди нормально надають довідки про доходи, укладають угоди. Тим, хто приїжджає з Росії, дають іпотеку російські банки: ВТБ, «Сбербанк». Вимоги пов'язані із загальним доходом сім'ї і з першим внеском 30-50%».

У 2018 році українська аналітична група «Інформаційний спротив» рівняла повідомлення Росстату і зробила висновок, що після анексії на півострів приїхало понад 247 тисяч осіб, а виїхало понад 140 тисяч. Померли при цьому 145 тисяч кримчан. Таким чином, згідно з офіційними російськими відомостями, за час анексії півострова рівень заміщення населення склав близько 17%. В «Інформаційному спротиві», однак, стверджували, що насправді Росія могла замінити в Криму до чверті населення, якщо зробити правки на неточність.

Росія могла замінити в Криму до чверті населення

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Завідувач сектору міграційних досліджень українського Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк сумнівається в правильності таких висновків.

‒ Оцінки на основі відомостей офіційної російської статистики можуть бути не зовсім точними, тому колеги висловили своє припущення. Зрозуміло, що заміщення населення має місце бути, але це занадто великі темпи для такого короткого періоду. Виїзд кримчан на материкову Україну не потрапляє до російської статистики, значною мірою це кримські татари та проукраїнськи налаштовані громадяни. Зміна етнічного складу відбувається, це факт, але оцінити її точні параметри я не беруся. Ми, природно, знайомимося з інформацією Росстату та з інших джерел, робимо загальну оцінку чисельності населення України в міжнародно визнаних кордонах, але це все оцінки.

За інформацією уповноваженого президента України у справах кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, з початку анексії чисельність кримськотатарського населення в Криму скоротилася щонайменше на 30 тисяч осіб: якщо до анексії йшлося про 280 тисяч кримських татар у Криму, то зараз ця цифра становить близько 250 тисяч.