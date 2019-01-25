ГПУ склала Жириновському підозру в сприянні захопленню Криму

Генпрокуратура України склала повідомлення про підозру російському політику, лідеру Ліберально-демократичної партії Росії Володимирові Жириновському в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, в тому числі в діях, які призвели до «повномасштабної окупації території Криму і Севастополя».

У відомстві зазначають, що інкримінований Жириновському злочин передбачає можливість його заочного засудження в Україні на термін до 12 років позбавлення волі.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що Володимир Жириновський, перебуваючи на території Росії 20 лютого 2014 року, в прямому ефірі одного з телеканалів і 23 лютого 2014 року під час мітингу зробив публічні заклики до приєднання території АР Крим і південно-східних областей України до Російської Федерації», – йдеться в повідомленні на сайті Генпрокуратури України.

Також у відомстві зазначили, що 20 березня 2014 року Володимир Жириновський, «будучи депутатом Держдуми Росії, проголосував за ухвалення федеральних законів про включення Російською Федерацією в її склад АР Крим і Севастополя, що в подальшому призвело до повномасштабної окупації території Криму і Севастополя».

Жириновський поки що не коментував заяву Генпрокуратури України.

У вересні 2018 року Шевченківський районний суд Києва дав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно Жириновського і ще двох депутатів Державної думи Росії у справі про матеріальне забезпечення угруповань «ЛНР» і «ДНР».

Восени 2014 року Євросоюз запровадив економічні санкції проти Росії за сприяння у дестабілізації ситуації в України та окупацію Криму. У ГПУ нагадали, що ці санкції також включають індивідуальні обмежувальні заходи, а саме заборону в наданні віз та заморожування активів окремих осіб, у тому числі Жириновського.

Крім того, стосовно Жириновського діють й українські санкції.