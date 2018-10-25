ГПУ передала до суду обвинувальний акт стосовно російського депутата Жириновського

Генеральна прокуратура України передала до Шевченківського районного суду Києва обвинувальний акт стосовно лідера Ліберально-демократичної партії Росії Володимира Жириновського та членів фракції ЛДПР у Державній думі Михайла Дегтярьова та Олексія Діденка.

Прес-служба ГПУ повідомила, що цих російських політиків підозрюють у фінансуванні тероризму.

У вересні Шевченківський районний суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно депутатів. За даними українських правоохоронців, у березні-квітні 2014 року Жириновський «з метою матеріального забезпечення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» створив та очолив організовану групу», до складу якої увійшли окремі депутати Державної думи Росії та члени ЛДПР, які збирали гроші.

У Генеральній прокуратурі України заявляли, що політики передали бойовикам шість автомобілів.