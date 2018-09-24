Росія: на виборах двох губернаторів перемогли люди Жириновського, «Єдина Росія» програє

У Росії на виборах губернаторів двох регіонів, результати яких повідомила Центральна виборча комісія, перемогли висуванці так званої Ліберально-демократичної партії Росії відомого ексцентричного політика Володимира Жириновського, натомість програли кандидати прокремлівської партії «Єдина Росія».

Зокрема, у другому турі виборів губернатора Владимирської області 57 відсотків отримав кандидат від ЛДПР Володимир Сип’ягін; чинна голова регіону, яка представляє «Єдину Росію», здобула 37,5 відсотка. При цьому в першому турі Орлова випереджала Сип’ягіна на п’ять відсотків, але її 36,4% не вистачило для перемоги відразу.

У Хабаровському краї так само у другому турі губернатором обраний Сергій Фургал від ЛДПР, а чинний голова регіону від «Єдиної Росії» В’ячеслав Шпорт відстав більш ніж на 40 відсотків – він має 28% проти 69,6% у Фургала.

На обох виборах сторони заявляли про численні порушення.

Раніше в Росії скасували результати ще одного другого туру виборів губернатора, у Приморському краї, через численні порушення – з ініціативою виступила голова ЦВК Росії Елла Памфілова, яка заявила, що була вражена рівнем цих порушень і зловживань. У тому турі, що відбувся 16 вересня, попереду йшов кандидат від комуністів Андрій Іщенко і після підрахунку 95 відсотків голосів майже на 6% випереджав чинного виконувача обов’язків губернатора, представника «Єдиної Росії» Андрія Тарасенка – але при 99 відсотках підрахованих голосів уже Тарасенко мав 49,5% проти 48% в Іщенка. Тепер там будуть призначені нові вибори.

Іще в одному російському регіоні, де другий тур виборів губернатора мав відбутися 23 вересня, Хакасії, його перенесли – чинний губернатор від «Єдиної Росії» Віктор Зімін, який у першому турі відстав більш як на 12 відсотків від кандидата-комуніста Валерія Коновалова, раптово зняв свою кандидатуру, пославшись на погане здоров’я.

Як вважають, до голосування не за представників прокремлівської партії спричинилося широке невдоволення планованою пенсійною реформою, яку підтримали президент Володимир Путін і «Єдина Росія».

І ЛДПР, яка, всупереч назві, не є ні ліберальною, ні демократичною за своїм спрямуванням, і російські комуністи називають себе опозицією до влади. Та критики звертають увагу, що вони є по суті піддатливими інструментами в путінській системі влади, часто підтримуючи ініціативи Путіна в парламенті країни, в першу чергу з зовнішньополітичних питань. Але на регіональному рівні суперництво між цими силами і «Єдиною Росією» реальне, і перемога їхніх кандидатів над владними бентежить Путіна і «Єдину Росію» – рейтинг яких помітно впав через підтримані ними плани підвищити пенсійний вік, які викликали вже хвилю вуличних протестів.