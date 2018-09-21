Суд надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Жириновського – ГПУ

Шевченківський районний суд Києва 18 вересня надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно російського політика, лідера Ліберально-демократичної партії Росії Володимира Жириновського та двох депутатів Державної думи Росії, повідомив речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко у Facebook.

За даними слідства, у березні-квітні 2014 року Жириновський «з метою матеріального забезпечення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР» створив та очолив організовану групу», до складу якої увійшли окремі депутати Державної думи Росії та члени ЛДПР, які збирали гроші.

«Два депутати Державної думи Російської Федерації, перебуваючи на території Москви, у березні-червні 2014 року з метою матеріального забезпечення терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», діючи публічно за участі представників «ДНР» у присутності засобів масової інформації закликали громадян Російської Федерації до збору коштів для матеріального забезпечення «ЛНР» та «ДНР», а також забезпечили розміщення відповідних оголошень на сайтах партії та відкриття пунктів на території Росії зі збору відповідних коштів», – пише Лисенко.

За його словами, «група під керівництво Жириновського» на прохання бойовика Михайла Толстих («Гіві») упродовж 2014-2017 років передала угрупованням шість автомобілів, «окремі з яких використовувалися під час вчинення терористичних актів проти військових та правоохоронних підрозділів України, зокрема на території Донецького аеропорту».

Лисенко зазначив, що українські правоохоронці підозрюють російських політиків у фінансуванні тероризму.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.